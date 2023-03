Masz problemy z jelitami? Jedz kaszę mannę, szczególnie ten rodzaj

Chociaż orkisz jest odmianą pszenicy, a ta zawiera gluten, to zalecany jest osobom, które zmagają się z problemami jelitowymi i wykazują nadwrażliwość na ten składnik. Okazuje się, że najczęściej tolerują one orkisz i nie odczuwają nieprzyjemnych dolegliwości po jego spożyciu. A to dlatego, że zawiera o wiele mniej glutenu niż pszenica, a podczas zbioru nie traci łuski, chroniącej ziarna przed wpływem niekorzystnych dla zdrowia pestycydów.

Dlaczego warto jeść orkiszową kaszę mannę?

Orkisz zawiera 56 proc. skrobi, 11,6 proc. białka, 2,7 proc. tłuszczu i ok. 2 proc. składników mineralnych. Jest też bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, które wywierają korzystny wpływ na układ krążenia i obniżają poziom cholesterolu. Zawiera dużą zawartość błonnika, dzięki czemu nasze jelita lepiej pracują. Jest dobrym źródłem witaminy: B3 (25 proc. dziennego zapotrzebowania) oraz takich składników mineralnych jak: żelazo, mangan (aż 106 proc. dziennego zapotrzebowania), potas, wapń i cynk.

Prozdrowotne właściwości orkiszu znane są od XII wieku

Właściwości orkiszu znane są od dawna. Rozpropagowała je już XII wieku niemiecka mniszka z klasztoru benedyktynów. Św. Hildegarda uważała, że orkisz wykazuje działanie prozdrowotne. Posiada wiele właściwości: krwiotwórcze oraz budujące mięśnie. Działa też rozgrzewająco na organizm. Jest naturalnym środkiem poprawiającym nastrój. Wspomaga leczenie alergii, zwiększa wydolność organizmu i podnosi odporność. Zawartość kwasu krzemowego sprawia, że korzystnie wpływa na skórę, włosy i paznokcie. Dzisiejsze badania potwierdzają korzystne dla zdrowia działanie orkiszu.

Wprowadź orkisz do swojego jadłospisu!

Wprowadzenie produktów orkiszowych nie tylko wzmocni zdrowie, ale też urozmaici jadłospis. Doskonałą propozycją jest kasza manna (grysik), którą można przygotować na wiele sposobów, z dodatkiem ulubionych składników i przypraw. Każdy może stworzyć swoje ulubione smaki i kombinacje. Należy jednak pamiętać, że kasza manna ma wysoki indeks glikemiczny (dla gotowanej kaszy wynosi 63), co oznacza, że może powodować szybkie podniesienie poziomu cukru we krwi. Zwłaszcza jeśli kasza jest przygotowana z dodatkiem cukru lub słodzonych produktów. Kasza manna jest uznawana za lekkostrawną i dlatego zaleca się ją zwłaszcza dzieciom i osobom starszym. Można przyrządzić ją na kokosowym mleku, na mleku krowim lub na wodzie.

Wypróbuj przepis na pyszną i zdrową kaszę mannę

Przepis: Kasza manna na kokosowym mleku kasza manna na mleku kokosowym z dodatkami Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 1 szklanka kaszy manny

2 szklanki mleka kokosowego (lub wody)

1 łyżka masła lub oleju kokosowego

szczypta soli

opcjonalnie: miód, cukier lub jego zdrowy zamiennik, owoce, rodzynki, orzechy Sposób przygotowania Podsmaż kaszę mannąRozgrzej rondelek na średnim ogniu i wsyp do niego kaszę mannę. Smaż przez około 2-3 minuty, aż zacznie delikatnie pachnieć i lekko się zrumieni. Od czasu do czasu mieszaj kaszę. Smażenie kaszy manny przed gotowaniem nie wpływa na jej wartości odżywcze, ale wzbogaca jej smak. Jest opcjonalne i zależy od preferencji. Zagotuj kaszę mannąDodaj do kaszy manny mleko kokosowe lub wodę, łyżkę masła lub oleju kokosowego oraz szczyptę soli. Wymieszaj i gotuj na małym ogniu przez około 10 minut. Kasza powinna wchłonąć płyn i mieć kremową konsystencję. Dodaj ulubione dodatkiŻeby wzbogacić smak kaszy, można dodać do smaku miód, cukier lub zdrowszy zamiennik (np. ksylitol). Idealnie pasują też świeże owoce, rodzynki, migdały lub orzechy. Kasza manna smakuje też z cynamonem i stropem klonowym.

