Dlaczego Twój miód traci właściwości? Tego błędu nie popełnia żaden pszczelarz

Przechowywanie miodu w odpowiedni sposób jest niezwykle istotne, ponieważ wpływa to na jego trwałość, smak, ale przede wszystkim właściwości zdrowotne (które są bardzo cenne!). Ma on bowiem wiele witamin i mikroelementów. Jego spożywanie działa wzmacniająco na nasz organizm – między innymi wspomaga odporność. Ma także właściwości bakteriobójcze. Dobrze wpływa również na układ pokarmowy, eliminując wzdęcia czy zgagę. Dodatkowo miód jest świetnym źródłem antyoksydantów, przez co przyczynia się do zwalczania wolnych rodników, które są dla nas szkodliwe.

Jak przechowywać miód?

W wielu polskich domach miód najczęściej stoi na kuchennej szafce. Choć mało osób zdaje sobie z tego sprawę, to nie jest to odpowiednie miejsce do przechowywania tego typu produktów, ponieważ konieczne jest, by był on trzymany w odpowiedniej temperaturze. Gdy słoik z tą „słodkością” stoi na kuchennym blacie lub jest schowany w szafce, to najczęściej jest tam znacznie cieplej, niż powinno.

Słoik z miodem najlepiej, aby stał w zacienionym oraz suchym miejscu. Bardzo istotna jest temperatura przechowywania miodu, która w większości rodzajów miodu nie powinna przekraczać od 8 do 18 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest miód wrzosowy, który powinniśmy przechowywać w temperaturze od 8 do 15 stopni Celsjusza – wyjaśniają eksperci z kanału na YouTube „Pasieka Skarby Roztocza”.

Czy przechowywać miód w lodówce?

Pszczelarz Wojciech Margowniczy z Wąchocka również wziął ten temat „pod lupę” i opublikował nagranie, w którym odpowiada na pytanie internauty, czy lodówka to dobre miejsce do przechowywania miodu.

Oczywiście, że tak. Niektórzy producenci podają właśnie, że na drzwiach lodówki jest około 15 stopni Celsjusza. Więc to jest rewelacyjne miejsce do przechowywania miodu. To na pewno jest lepsze miejsce niż szafka w kuchni, gdzie bardzo często są wysokie temperatury i dochodzi do przegrzewania tego produktu – powiedział pszczelarz.

Czy miód to dobry zamiennik cukru?

Dużo osób stosuje miód jako zamiennik cukru. Trzeba jednak pamiętać, że mimo wielu właściwości prozdrowotnych, produkt ten jest bardzo kaloryczny.

Nie wszystkim jednak wiadomo, że łyżeczka cukru, która waży 5 g dostarcza 20 kcal, zaś łyżeczka miodu waży 12 g, czyli dwa razy tyle, co taka sama ilość cukru – przez co dostarcza… prawie 40 kcal. Muszą o tym pamiętać osoby na diecie redukcyjnej, z nadmierną masą ciała oraz chorzy na cukrzycę – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

