Tylko 7 dni z tym warzywem i ciśnienie spada! Sprawdź, co warto jeść dla zdrowia serca

W trosce o zdrowie swojego serca musimy skupić się na tym, by w naszej diecie znalazły się odpowiednie produkty. Zmieniając swoje nawyki żywieniowe, możemy wpłynąć na stan naszych naczyń krwionośnych i funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Dzięki temu możemy między innymi uchronić się przed miażdżycą, czyli bardzo powszechną chorobą, która może też prowadzić do innych, poważnych konsekwencji zdrowotnych, między innymi zawału serca.

Takie jedzenie uchroni cię przed miażdżycą

Jedząc niektóre produkty spożywcze, możemy uchronić się przed problemami kardiologicznymi lub złagodzić ich przebieg, jeśli już wystąpią. Dbanie o codzienną dietę jest więc niezwykle ważne. Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec i dietetyk w opublikowanym nagraniu, wyjaśnił, co zrobić, żeby usprawnić stan swoich naczyń krwionośnych i dłużej cieszyć się zdrowiem. Okazuje się, że bardzo ważną substancją dla naszego organizmu jest tlenek azotu.

Główne działanie tlenku azotu jest związane z tym, że zmniejsza on napięcie mięśni wyściełających naczynia krwionośne. Efektem jest zaś to, że tętnice korzystnie się rozszerzają, co przekłada się między innymi na obniżenie ciśnienia krwi – powiedział.

Jak wyjaśnił dietetyk – zbyt niski poziom tlenku azotu sprzyja rozwojowi nadciśnienia tętniczego. Ekspert zauważył, że nawet tytuł jednej z prac naukowych brzmi: „Niedobór tlenku azotu jest głównym czynnikiem powodującym nadciśnienie tętnicze”.

Tlenek azotu ma właściwości przeciwutleniające. Za ich sprawą chroni naczynia krwionośne przed uszkodzeniami. Dla przykładu: dzięki wspomniany właściwościom blokuje on niekorzystne przemiany cholesterolu krążącego we krwi, które mogą mieć miejsce pod wpływem wolnych rodników – powiedział.

Specjalista wytłumaczył, że w skrócie chodzi o to, że neutralizując wolne rodniki, tlenek azotu hamuje przekształcanie się cholesterolu do substancji miażdżycorodnej i w ten sposób zmniejsza ryzyko powstawania blaszki miażdżycowej. Co więcej, w przebiegu niektórych chorób układu krążenia, takich jak na przykład nadciśnienie czy miażdżyca dochodzi do pogrubiania się warstwy mięśniowej naczyń krwionośnych. Wskutek tego nasze tętnice stają się mniej elastyczne, a światło naczyń ulega zwężeniu, przez co krew ma mniej miejsca do przepływu. To z kolei sprzyja wzrostowi ciśnienia krwi, niedokrwieniu narządów oraz pojawieniu się miażdżycy.

Co jeść, żeby poprawić zdrowie serca?

Można jednak poprawić swój stan zdrowia, jedząc odpowiednie produkty, bogate w nieorganiczne związki azotu. Są to przede wszystkim warzywa z dużą zawartością azotanów, z których organizm potrafi wytworzyć tlenek azotu. Bogate w te związki są między innymi:



buraki,

botwina,

szpinak,

sałata,

kapusta.

Dietetyk powołał się na dwa badania. W opracowaniu naukowym z 2021 roku badacze potwierdzili, że podawanie buraków (bogatych w nieorganiczne związki azotu) powoduje znaczące zmniejszenie sztywności tętnic, a także poprawia kondycję śródbłonka, czyli warstwy komórek które wyściełają wnętrze żył i tętnic. Oznacza to, że dzięki jedzeniu tego rodzaju produktów, naczynia krwionośne po prostu działają sprawniej

Z kolei naukowcy z Kanady sprawdzili, czy 7-dniowa dieta bogata w szpinak (który zawiera duże ilości nieorganicznych związków azotu) wpłynie na parametry układu krążenia. Uczestnicy doświadczenia jedli zupę szpinakową lub zupę ze szparagów (które zawierają niewielkie ilości azotanów). Już po pierwszym dniu spożywania zupy szpinakowej naukowcy zauważyli istotną poprawę elastyczności tętnic u tych uczestników. Po 7 dniach spożywania tej zupy zaobserwowano z kolei u uczestników obniżenie skurczowego ciśnienia krwi o około 3,5 mmhg i rozkurczowego o 2,5 mmhg. Takiego korzystnego efektu nie stwierdzono u osób, które jadły zupę ze szparagów.

