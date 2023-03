Te dwa zioła musisz mieć w kuchni! Pomogą na problemy z trawieniem

Chodzi o estragon i szałwię. Zioła te stosowane były już w staropolskiej kuchni do ciężkostrawnych dań mięsnych, rybnych oraz warzyw. Najsilniej działają dodane na koniec gotowania lub bezpośrednio przed podaniem potrawy. Jeśli natomiast okładamy ryby czy mięso świeżymi listkami tych ziół, to przed gotowaniem, czy pieczeniem należy je usunąć, bo potrawa może być gorzka – doradzają kulinarni eksperci. Niewiele osób wie, że zioła mogą też zastąpić sól, której mamy nadmiar w diecie.

Estragon pobudza apetyt i łagodzi refluks

Estragon (Artemisia dracunculus), znany jest też jako draganek czy dragonek. Łatwo można go rozpoznać po charakterystycznym lekko gorzkawym smaku i anyżowym zapachu. Zawdzięcza go zawartości estragolu, który jest składnikiem olejku eterycznego zawartego w roślinie. Estragon ma zbawienny wpływ na układ trawienny, ponieważ ułatwia trawienie, stymulując wydzielanie żółci i łagodzi refluks. Pomaga też zwalczać bakterie, chorobotwórcze grzyby i pasożyty. Badania wskazują, że reguluje również poziom cukru we krwi.

Do jakich potraw można dodawać estragon?

Estragon z powodzeniem może zastąpić sól, jeśli dodamy go na przykład do masła. Liście estragonu warto dodać też do kwaszenia kapusty czy ogórków. Dodanie świeżej gałązki rośliny podkreśla smak octu. Przyprawa dobrze komponuje się również z:

potrawami mięsnymi,

daniami z ryb,



owocami morza,

potrawami z jajek,

sałatami,

grzybami,

ziemniakami,

warzywami konserwowymi.

Szałwia łagodzi kolki i bóle brzucha

Szałwia lekarska (Salvia officinalis) ma intensywny zapach i cierpko-gorzkawy smak. Zawiera związki zwalczające bakterie, grzyby i wirusy. Wykazuje silne działanie antyseptyczne i przeciwzapalne dzięki zawartości flawonoidów. Cenna jest również dla osób z problemami trawiennymi. Zawartość działającego przeciwzapalnie kwasu rozmarynowego w szałwii pomaga w łagodzeniu bólu żołądka i stanów zapalnych. Ziele szałwii ma też właściwości rozkurczowe, dzięki którym łagodzi kolki i bóle brzucha. Pobudza też wydzielanie żółci i soku żołądkowego, ułatwiając trawienie tłuszczów i białek. Ponadto szałwia jest pomocna przy biegunkach. Wiadomo również, że obniża poziom glukozy we krwi po spożytym posiłku.

Do jakich potraw dodawać szałwię?

W kuchni można wykorzystać świeże listki szałwii albo suszone. Suszona szałwia ma jednak tendencję do gorzknienia oraz nabierania stęchłego zapachu, należy więc stosować ją z umiarem. Przyprawa najlepiej komponuje się z:

mięsem,

pasztetami,

rybami.

pomidorami i przetworami z pomidorów,

serami,

marynatami,

mieszankami warzywnymi,

alkoholem (bywa stosowana jako składnik win, likierów i piw).

