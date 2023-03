Nie możesz schudnąć? Problem tkwi w jelitach. Wprowadź do diety 2 zmiany

Nieszczelne jelita są dolegliwością, która najczęściej spowodowana jest stresem lub przyjmowaniem leków przeciwbólowych. Wpływ może mieć również nieprawidłowa dieta, w której dominują proste węglowodany. Nieszczelne jelita powodują, że do krwiobiegu przenikają toksyny i inne niepożądane substancje. Prowadzi to do zachwiania równowagi flory bakteryjnej i częstych zapaleń w organizmie. Przypadłość powoduje ciągłe zmęczenie, bóle stawów i przyrost masy ciała, mimo prób odchudzenia się. Okazuje się, że proste zmiany w diecie i stylu życia pomogą pozbyć się dolegliwości i sprawią, że schudniesz.

Schudniesz, jeśli zamienisz ziemniaki na bataty

Jeśli codziennie do obiadu jesz ziemniaki, spróbuj zamienić je na bataty. Te warzywa są dobrym źródłem węglowodanów, a jednocześnie mają niską zawartość białka i tłuszczu (zawartość białka waha się w granicach 1,73-9,14 proc. w przeliczeniu na suchą masę i 0,05 g tłuszczu). Bataty, czyli słodkie ziemniaki zawierają też spore ilości błonnika (3 g na 100 g warzywa). I to właśnie jego zasługą jest poprawa trawienia oraz uszczelnienie wyściółki jelit, a co za tym idzie redukcja stanów zapalnych w organizmie.

Badanie z 2018 opublikowane w „Nutriens” wskazało, że błonnik pokarmowy pomógł zmniejszyć przepuszczalność jelit u uczestników z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD). Jak tłumaczą lekarze, dzieje się tak dlatego, że bakterie jelitowe żywią się błonnikiem w celu wytworzenia kwasu tłuszczowego (maślanu), który odżywia komórki jelitowe.

Podobne efekty, jak włączenie do diety batatów, może przynieść spożywanie innych warzyw i owoców bogatych w błonnik, takich jak: soczewica, fasola, brokuły oraz awokado.

Schudniesz, jeśli codziennie będziesz pić tę herbatę z goździków

Badania wskazują, że unikalny związek o nazwie eugenol znajdujący się w goździkach wzmacnia i leczy uszkodzoną wyściółkę jelit. Aby uzyskać efekt terapeutyczny, należy zastąpić inne napoje w diecie goździkową herbatą i pić ją co najmniej 2 razy dziennie, uważa dr Williams Davis, autor publikacji poświęconej temu zagadnieniu, zatytułowanej „Super Gut”.

Efekt korzystnego działania na jelita wzmocni dodanie do gorącego naparu z goździków torebki zielonej herbaty. Znajdują się w niej bowiem cenne dla zdrowia jelit katechiny, które wpływają korzystnie na równowagę flory bakteryjnej jelit. Podwyższają poziom korzystnych bakterii (Bifidobacterium i Lactobacillus), a zmniejszają poziomy szkodliwych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. Działają też antybakteryjnie wobec wielu patogenów wywołujących biegunki.

Wypróbuj przepis na zdrową dla jelit i pozwalającą schudnąć herbatę z goździków

Przepis: Herbata z goździków, która pomaga schudnąć herbata z gożdzików Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 2 szklanki wody

1 płaska łyżka całych goździków

1 torebka ekspresowej zielonej herbaty Sposób przygotowania Zagotuj goździki z wodąW małym rondlu połącz 2 szklanki wody i 1 łyżkę całych goździków i zagotuj. Zmniejsz ogień i przykryj, utrzymując niski stan gotowania przez 10 minut. Dodaj zieloną herbatęDodaj jedną torebkę zielonej herbaty w ciągu ostatnich jednej do dwóch minut gotowania na wolnym ogniu, a następnie zdejmij z ognia i wyjmij torebkę herbaty. Pij ciepłeDelektuj się napojem, najlepiej smakuje, gdy jest ciepły.

