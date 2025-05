Nie zgadniesz, co znany dietetyk dodaje do jajecznicy. Efekt zaskakuje smakiem i wpływem na zdrowie

Co zrobić, by jajecznica była nie tylko pyszna, ale i zdrowa? Znany dietetyk dodaje do niej pewien prosty, choć nieoczywisty produkt. Mało komu przyszłoby do głowy takie połączenie smaków. A jednak w tym „szaleństwie” jest metoda.

Jajecznica to dla wielu Polaków obowiązkowy punkt śniadaniowego menu. Jej wielkim fanem jest również dietetyk dr Bartek Kulczyński. Ekspert przyrządza jednak danie inaczej niż wszyscy. Wzbogaca je o składnik, dzięki któremu staje się nie tylko smaczniejsze, ale i zdrowsze. Swoim patentem podzielił się w jednym z nagrań udostępnionych w sieci. Sprawdź, na czym dokładnie polega ten banalnie prosty trik. Jak zrobić zdrowszą jajecznicę według dietetyka? Dr Bartek Kulczyński dodaje do swojej jajecznicy garść orzechów włoskich „Podejrzewam, że niektórym osobom pomysł ten może wydać się za bardzo abstrakcyjny. Niemniej zachęcam do jego wypróbowania” – zauważa ekspert. Wystarczy uprażyć je na suchej patelni, a następnie posiekać i dodać do jajek. Gotowe danie warto posypać natką pietruszki lub szczypiorkiem. Przepis: Jajecznica od dietetyka To pyszna, sycąca i zdrowa propozycja, idealna na śniadanie lub przekąskę. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 1 w każdej porcji Składniki 3 jajka

30 g orzechów włoskich

sól

pieprz Dodatkowo: masło klarowane do smażenia Opcjonalnie: natka pietruszki

szczypiorek

słodka śmietanka

słodka mielona papryka

majeranek Sposób przygotowania Szykowanie składnikówPosiekaj orzechy i upraż je na suchej patelni. Robienie jajecznicyRozpuść masło klarowane na patelni. Wybij na nią jajka. Wymieszaj. To też dobry moment, by dodać odrobinę śmietanki (opcjonalnie). Dorzuć do jajek uprażone orzechy i przyprawy. Nie przerywaj mieszania. Smaż całość do momentu aż jajka uzyskają pożądaną konsystencję. Podawanie jajecznicaWyłóż jajecznicę na talerze. Możesz posypać ją szczypiorkiem lub posiekaną natką pietruszki. Dlaczego jajecznica z orzechami jest zdrowsza od „zwykłej”? Orzechy dostarczają organizmowi wielu cennych związków, takich jak na przykład cynk, sód, potas, magnez, żelazo oraz wapń. Zawierają również białko i błonnik – dwa składniki, które odgrywają bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego. Przedłużają uczucie sytości po posiłku, a jednocześnie usprawniają perystaltykę jelit i przyspieszają przemianę materii. Dzięki temu zmniejszają ryzyko przyjmowania nadmiarowej liczby kalorii. To duże wsparcie w procesie odchudzania. Naukowcy wykazali, że regularne jedzenie orzechów chroni przed stłuszczeniem wątroby. [...] Mowa tu o takim samym działaniu, jakim może się pochwalić cholina obecna w jajkach. Poza tym włączanie orzechów do swojego jadłospisu wiąże się również z poprawą funkcjonowania naczyń krwionośnych, obniżeniem stężenia trójglicerydów, niższą zachorowalnością na chorobę wieńcową i udary mózgu czy usprawnieniem pracy mózgu, w tym poprawą pamięci – zauważa dr Bartek Kulczyński. Ekspert zwraca również uwagę na fakt, że orzechy sprzyjają wzrostowi dobroczynnych bakterii w jelitach. Mało tego, związki w nich zawarte wykazują wysoki potencjał antynowotworowy. Zmniejszają ryzyko wystąpienia niektórych rodzajów raka. Czytaj też:

