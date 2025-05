Zblenduj 6 składników i spalaj kalorie nawet po śniadaniu. Hitowy koktajl od znanego dietetyka

Koktajle to zdrowa i szybka propozycja na pożywny posiłek lub przekąskę. Dzięki naturalnym składnikom, takim jak owoce, warzywa, jogurt czy mleko roślinne, dostarczają organizmowi cennych witamin i minerałów. Są niezwykle smaczne i łatwe w przygotowaniu – wystarczy kilka minut i blender. Koktajle świetnie sprawdzają się jako energetyczne śniadanie lub lekka kolacja. To też doskonały pomysł na zdrową przekąskę w ciągu dnia.

Przepis dietetyka na wysokobiałkowy koktajl

Dietetyk Michał Wrzosek z jednym ze swoich nagrań podał przepis na pyszny, zdrowy, wysokobiałkowy koktajl. Specjalista przygotowuje go z 6 składników. Blenduje mrożone mango, jogurt skyr, banana, masło orzechowe, nasiona chia oraz wodę kokosową. Myślisz, że każdy skyr jest zdrowy? Nic bardziej mylnego. Zobacz, jaki skyr warto kupić, a których produktów unikać.

Przepis: Wysokobiałkowy koktajl Ten koktajl będzie idealny jako szybka i zdrowa przekąska Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 348 Składniki 1/3 paczki mrożonego mango

1 banan

1 skyr waniliowy

1 łyżeczka masła orzechowego

1 łyżeczka nasion chia

1 szklanka wody kokosowej Sposób przygotowania Blendowanie składnikówWrzuć wszystkie składniki do blendera, dodaj wodę kokosową, a następnie zblenduj całość.

Taki koktajl to prawdziwa bomba odżywcza. Mango i banan dostarczają witamin C, A i potasu, wspomagając odporność i pracę serca. Jogurt skyr jest bogaty w białko i probiotyki, które wspierają zdrowie jelit. Masło orzechowe to źródło zdrowych tłuszczów i energii, a nasiona chia dostarczają błonnika pokarmowego, kwasów omega-3, a do tego wspomagają trawienie. Z kolei woda kokosowa doskonale nawadnia i uzupełnia elektrolity. Taki koktajl to idealny wybór na regenerację po treningu lub zdrowy początek dnia.

Dlaczego warto jeść skyr?

Skyr to doskonały wybór dla osób dbających o zdrowie i sylwetkę. W porównaniu do klasycznego jogurtu naturalnego zawiera znacznie więcej białka, co z kolei wspiera budowę mięśni i daje długotrwałe uczucie sytości (jest to istotne zwłaszcza dla osób, które się odchudzają). Jest przy tym niskotłuszczowy i ma delikatny, kremowy smak, który świetnie komponuje się z owocami i innymi składnikami koktajlu. Skyr zawiera także probiotyki, wspierające pracę układu trawiennego. Wybierając skyr do koktajlu, podnosisz jego wartość odżywczą i sprawiasz, że staje się jeszcze bardziej sycący i wartościowy, dlatego znacznie lepiej jest postawić właśnie na ten produkt, niż na klasyczny jogurt naturalny.

Czytaj też:

Nie zgadniesz, co znany dietetyk dodaje do jajecznicy. Efekt zaskakuje smakiem i wpływem na zdrowieCzytaj też:

Ten koktajl poleca dietetyczka. Efekty? Mniej opuchlizny, więcej energii i piękne włosy