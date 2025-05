Dietetyk kupuje w Biedronce tylko to mleko. Jest najlepsze. Masz je w lodówce?

Doktor Michał Wrzosek często robi zakupy w Biedronce, podobnie jak spora część Polaków. Wykorzystuje te okazje, by pokazać, co warto włożyć do koszyka, a czego lepiej unikać. W jednym z nagrań opublikowanych w sieci wziął na warsztat produkt, który cieszy się ogromną popularnością wśród konsumentów i gości w lodówkach wielu osób. To podstawowy składnik różnego rodzaju potraw, a także napojów, na przykład kawy czy herbaty. Chodzi o mleko. Zobacz, jaki nabiał, zdaniem eksperta jest najlepszy i dlaczego.

Jakie mleko jest dostępne w Biedronce?

W Biedronce oraz innych popularnych sieciach handlowych znaleźć można dwa rodzaje mleka – UHT w kartonie oraz pasteryzowane w butelce. Pierwszy z przywołanych produktów jest poddawany sterylizacji. Podgrzewa się go do bardzo wysokiej temperatury sięgającej 135-150 stopni Celsjusza, a następnie gwałtownie schładza. Ten zabieg niszczy zarówno „złe”, jak i „dobre” bakterie obecne w mleku. W efekcie okres przydatności nabiału do spożycia ulega znacznemu wydłużeniu. Co więcej, nie musi być przechowywany w warunkach chłodniczych. Zamknięte kartony mogą być trzymane w temperaturze pokojowej (na przykład w kuchennej szafce), nawet przez sześć miesięcy. Dopiero po otwarciu należy przenieść je do lodówki.

W ofercie Biedronki oraz innych supermarketów dostępne jest również mleko pasteryzowane. Ono także jest poddawane obróbce cieplnej. Ogrzewa się je do temperatury 71 stopni Celsjusza przez co najmniej 15 sekund, co pozwala zniszczyć szkodliwe drobnoustroje, które mogą wywołać zatrucie i zagrozić zdrowiu konsumentów. Ten nabiał ma jednak krótszy termin przydatności do spożycia niż produkt typu UHT. Poza tym musi być trzymane w lodówce.

Jakie mleko w Biedronce jest najlepsze?

Ekspert Michał Wrzosek radzi, by sięgać po mleko pasteryzowane. Zawiera bowiem ono więcej cennych związków niż nabiał UHT. Mowa tu przede wszystkim o witaminach, takich jak na przykład A, D, E czy K.

Wybierając mleko, chcę, żeby witaminy [...] się dobrze wchłaniały [...] dlatego biorę mleko 2 procent tłuszczu [marki Mleczna Dolina – przyp. red] – wyjaśnia specjalista.

Dietetyk odradza zakup nabiału odtłuszczonego. Nie zaleca też inwestowania w produkty z dużą zawartością. Mają bowiem sporo kalorii, a ich nadmiar w diecie, jak wiadomo nie służy zdrowiu i może przyczynić się do rozwoju wielu niebezpiecznych schorzeń.

