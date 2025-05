Dietetyk: ten miód to strzał w dziesiątkę. Inne wypadają blado. Sprawdź, czy masz go w kuchni

Miód ma wiele cennych wartości odżywczych. Nie wszystkie wyroby tego typu mogą się jednak pochwalić takimi samymi właściwościami. Niektóre produkty biją inne na głowę. Zwrócił na to uwagę dietetyk dr Bartek Kulczyński w jednym z materiałów opublikowanych w sieci. Znany ekspert stworzył też subiektywny ranking miodów. Głównym kryterium, jakim kierował się klasyfikując poszczególne produkty jako gorsze lub lepsze była zawartość polifenoli w stu gramach danego wyrobu.

Ranking miodów w ujęciu dietetyka

Najmniej zasobne w polifenole są trzy rodzaje miodów – rzepakowy, akacjowy oraz rzepakowo-mniszkowy. Zawierają one odpowiednio 41,2 mg, 40,6 mg i 37,4 mg przeciwutleniaczy. Miejsce szóste rankingu stworzonym przez dr. Bartka Kulczyńskiego zajął miód lipowy. W jego składzie znajduje się bowiem 47,1 mg antyoksydantów. „Oczko” wyżej – na piątej pozycji – uplasował się miód wielokwiatowy, w którym zwartość polifenoli sięga 53,1 mg. Jeszcze więcej tych cennych związków, bo aż 63 mg, znajdziemy w miodzie mniszkowym. To właśnie ten produkt dietetyk umieścił zaraz za przysłowiowym podium. Na trzecią lokatę, zdaniem eksperta zasługują natomiast ex aequo dwa miody, a mianowicie nektarowo-spadziowy oraz spadziowo-iglasty. Mają bowiem tyle samo polifenoli, czyli 71,8 mg. Na drugim miejscu specjalista umieścił produkt, w którym skrywa się 180,5 mg przeciwutleniaczy, czyli miód gryczany.

Najzdrowszy miód zdaniem dietetyka

W rankingu stworzonym przez dr. Bartka Kulczyńskiego bezapelacyjnie zwyciężył natomiast miód wrzosowy. Przeprowadzone badania pokazały, że zawiera on nawet 189,5 miligrama polifenoli w 100 gramach, co jest, zdaniem eksperta, bardzo dobrym wynikiem.

Jako ciekawostkę powiem, że miód ten ma charakterystyczną, głęboką, czerwono-brązową barwę. Jest znany z gęstej konsystencji, która często przybiera formę żelową. Pod względem smakowym wyróżnia się on na tle innych rodzajów miodu, ponieważ jego słodycz jest połączona z lekko gorzkawą nutą. Z tego też powodu jest on postrzegany jako mniej słodki.

Czytaj też:

To najgorsze kefiry, a Polacy kupują je na potęgę. Lepiej sprawdź, co masz w lodówceCzytaj też:

Dietetyk kupuje w Biedronce tylko to mleko. Jest najlepsze. Masz je w lodówce?