Masło za 4,99 zł w Lidlu i Biedronce, ale tylko w jednej sieci naprawdę warto kupić. Sprawdź gdzie

Biedronka i Lidl od dawna między sobą rywalizują. Robią, co w ich mocy, by pozyskać nowych klientów. Głównym „orężem”, jaki wykorzystują w walce o uwagę konsumentów jest tanie masło. Nie inaczej jest i tym razem. Znane sieci kuszą Polaków sporymi obniżkami cen popularnych i lubianych smarowideł. Można sporo zaoszczędzić. Trzeba się jednak śpieszyć, bo obie oferty obowiązują przez bardzo krótki czas. Zaczynają się i kończą tego samego dnia – 12 maja 2025 roku, czyli w poniedziałek. Sprawdź, gdzie najlepiej zrobić zakupy.

Jak kupić tanie masło w Biedronce?

Przecena dotyczy masła ekstra marki Mleczna Dolina. Sieć obniżyła koszt tego smarowidła o ponad 30 procent. Teraz za kostkę zapłacisz tylko 4 złote i 99 groszy. Rabat jest jednak naliczany dopiero w momencie, gdy kupisz trzy opakowania tłuszczu (600 gramów). Jeśli włożysz do koszyka mniej lub więcej produktów objętych wskazaną promocją, upust nie będzie obowiązywać.

Przedstawiona akcja ma jeszcze jeden poważny „mankament”– skorzystać z niej mogą wyłącznie ci klienci, którzy zainstalowali w swoim telefonie specjalne oprogramowanie. By aktywować rabat na masło, trzeba wyświetlić promocyjną ofertę w aplikacji Moja Biedronka. W przeciwnym razie cena smarowidła nie zostanie obniżona, a przy kasie wydasz niespełna osiem złotych na jedną kostkę.

Tanie i dobre masło w Lidlu – warunki oferty

Lidl poszedł o krok dalej niż Biedronka i obniżył cenę nie jednego produktu, ale dwóch popularnych smarowideł. Taniej możesz nabyć masło ekstra marki Pilos oraz Masło z Polskiej Mleczarni 82% Mlekovita. W obu przypadkach za kostkę tłuszczu zapłacisz 4 złote i 99 groszy, czyli 33 procent mniej niż zwykle. Regularny koszt wynosi 7 złotych i 49 groszy. By skorzystać z upustów, musisz spełnić pewne warunki – kupić trzy kostki tłuszczu, aktywować kupon dostępny w aplikacji Lidl Plus i zeskanować oprogramowanie. Pamiętaj o jeszcze innej ważnej kwestii – sieć nałożyła na klientów limity (3 sztuki masła na kupon w ramach jednej akcji rabatowej). W sumie możesz więc zaopatrzyć się w 6 opakowań smarowidła (trzy masła Pilos i trzy masła marki Mlekovita). To powód, dla którego oferta Lidla może zostać uznana za lepszą niż ta przygotowana przez Biedronkę.

