Odchudzasz się? Zrób to bez wyrzeczeń. Dietetyk zdradza, jakie produkty pomogą

Wiele osób na całym świecie zmaga się z problemem nadwagi, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W takiej sytuacji niezwykle ważne jest, aby unikać kalorycznych potraw oraz wysoko przetworzonej żywności. Produkty te często zawierają dużo tłuszczu, cukru i soli, co sprzyja przybieraniu na wadze, a tego przecież nie chcemy. Większość osób koncentruje się jednak głównie na tym, co powinno się wyeliminować ze swojego menu.

Co jeść, żeby schudnąć? Rady dietetyka

Znany dietek Michał Wrzosek zauważa jednak, że istotne jest nie tylko to, czego nie jemy, ale też to, co spożywamy w ciągu dnia. Przygotował on listę siedmiu produktów, dzięki którym łatwiej będzie zrzucić nadprogramowe kilogramy. Jednym z nich jest chudy nabiał, na przykład jogurt skyr, mozzarella light czy chudy twaróg. Są to produkty bogate w białko.

Zauważ, że jedyną różnicą w składzie chudego nabiału jest odtłuszczone mleko zamiast pełnotłustego. Za to tych kalorii nasyconych kwasów tłuszczowych jest już znacznie mniej, a samego białka więcej – wyjaśnił specjalista.

Dodatkowo z badań wynika, że spożywanie niskotłuszczowego nabiału ułatwia kontrolę masy ciała oraz sprzyja zmniejszeniu obwodu talii i procentowej zawartości tkanki tłuszczowej u osób z nadmierną masą ciała. Kolejny produkt, który warto jeść, gdy walczymy z nadprogramowymi kilogramami to fermentowana żywność, czyli na przykład kefir. Jak zauważył ekspert, jest on bogactwem dobrych bakterii i wapnia, który jest ważnym składnikiem w procesie metabolizmu tłuszczu z tkanki tłuszczowej. Kolejnym produktem, który w czasie odchudzania warto włączyć do swojej diety, są ziemniaki. Po ich zjedzeniu długo nie będziemy głodni, a ryzyko podjadania będzie mniejsze. Warto także sięgać po rośliny strączkowe, ponieważ mają niski indeks glikemiczny oraz są dobrym źródłem białka, błonnika pokarmowego i innych składników odżywczych. Dietetyk zachęca również do jedzenia świeżych owoców i warzyw.

Badania wskazują na zmniejszenie ryzyka otyłości wraz ze zwiększeniem ich spożycia. Bo o ile nie schudniesz od samej sałaty, tak sałata dodana do posiłku pomoże ci schudnąć i kontrolować wagę – wyjaśnił dietetyk.

Co pić, żeby schudnąć?

Specjalista zachęca także do pamiętania o piciu wody podczas diety odchudzającej. Nie ma ona w ogóle kalorii, ale to nie wszystko. Pomaga zmniejszyć apetyt, a przez to sprawia, że zjadamy mniejsze porcje. Do tego ma wpływ na lepszą przemianę materii. Dobrze jest pić także kawę, ponieważ może to przyspieszać metabolizm i wpłynąć na zwiększoną liczbę spalonych kalorii w trakcie aktywności fizycznych. Trzeba pamiętać jednak o tym, by wybierać czarną kawę, a nie tę z dużą ilością kalorycznych dodatków. Sprawdź, jaka kawa jest najgorsza, ponieważ sprzyja tyciu i cukrzycy.

Czytaj też:

Chcesz schudnąć? Dietetyk potwierdza: to warzywo działa jak bloker tłuszczuCzytaj też:

Dietetyk nigdy nie kupuje tych produktów. Sprawdź, czy ty nie robisz tego błędu