Czy posypki cukrowe są zdrowe? Ich skład może zaskoczyć

Poświęcony jedzeniu serwis „Eat This, Not That!” umieścił kolorowe cukrowe posypki na liście najbardziej niezdrowych produktów świata. Dlaczego posypki są niezdrowe? Nie chodzi tylko o cukier.

Co znajduje się w kolorowych posypkach?

Kolorowe posypki do ciast i deserów to po prostu cukier, sztuczne barwniki i... prawdziwy wosk. Ich skład to zwykle długa lista niekoniecznie zdrowych składników. Przykładowy skład posypki? Oto skład jednej z dostępnych na polskim rynku kolorowych posypek w kształcie malutkich, kolorowych pałeczek: „cukier, glukoza, barwniki: kurkumina, koszenila, błękit brylantowy, karoteny, annato; dekstryna, substancje glazurujące: wosk pszczeli żółty, talk; syrop glukozowy, olej rzepakowy, aromaty”. Błękit brylantowy, który znajduje się w żywności barwionej na niebiesko, jest uznawany za jeden z najbardziej szkodliwych dodatków barwiących. Może wywoływać astmę, pokrzywkę czy reakcje alergiczne. Odradza się podawanie napojów i słodyczy barwionych błękitem brylantowym dzieciom. Z kolei barwiąca na czerwony kolor koszenila może również spowodować reakcje alergiczne.

Czym zastąpić kolorowe posypki?

Nie chodzi o to, aby popadać w skrajności. Okazyjnie zjedzony deser z posypką nie jest problemem, ale zawsze warto kolorowe kuleczki czy pałeczki zastąpić zdrowymi posypkami. Mogą to być np. ekologiczne wiórki kokosowe, posiekane orzechy (na deserach pięknie wyglądają czerwono-zielone pistacje), posiekane suszone owoce, naturalne kakao.

Jeśli chcesz dodać swoim deserom więcej koloru, wypróbuj suszone jadalne kwiaty: różowe płatki róż, błękitne bławatki czy żółte nasturcje.

Czytaj też:

Jak zrobić domowy kisiel? Prosty, tani i zdrowy deser zrobisz w 10 minutCzytaj też:

Żółty owoc mocy. Czy można jeść banany codziennie?