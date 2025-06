Zrób lody inspirowane przepisem Roberta Makłowicza. To nietypowe połączenie smakuje genialnie

Zaczęło się lato, a wraz z nim przyszły upały. W taką pogodę wszyscy chętnie sięgają po lody, które dają przyjemne orzeźwienie. Choć najłatwiej kupić gotowe w sklepie albo zajrzeć do pobliskiej lodziarni i tam delektować się tym popularnym deserem, to najlepszym wyborem okazuje się zrobienie lodów samodzielnie w domu. To nie tylko zdrowsza i smaczniejsza alternatywa, ale też świetna zabawa i okazja do eksperymentowania.

Nietypowe lody z przepisu Roberta Makłowicza

Ponad rok temu Robert Makłowicz, znany kulinarny autorytet, zrobił prawdziwe zamieszanie w świecie deserów, wypuszczając lody z oliwą (w autorskiej wersji z oliwą Basil-infused Nocellara i oprószone cytrusowym pieprzem Timut). Choć połączenie kremowej wanilii, oliwy i ziół brzmi dość specyficznie, to właśnie ono sprawia, że całość smakuje tak doskonale. Możesz pokusić się o przygotowanie takiej wersji również samodzielnie w domu, inspirując się połączeniem smaków, na które zdecydował się Robert Makłowicz.

Przepis: Lody inspirowane przepisem Roberta Makłowicza Te lody smakują naprawdę genialnie, koniecznie spróbuj je przygotować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 3 godz. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 370 w każdej porcji Składniki 400 g śmietanki 30%

200 g słodzonego mleka zagęszczonego

1 łyżeczka ziarenek wanilii

3 łyżki oliwy z oliwek (najlepiej Nocellara od „Makłowicz i Synowie”)

szczypta cytrusowego pieprzu Sposób przygotowania Miksowanie składnikówW dużej misce połącz śmietankę, mleko zagęszczone, ziarenka wanilii i oliwę. Miksuj całość przez kilka minut, aż masa stanie się puszysta i dobrze napowietrzona. Mrożenie masyPrzelej ją do pojemnika, wyrównaj wierzch i wstaw do zamrażarki na co najmniej 3 godziny.

Jak jeszcze przygotować domowe lody?

Domowe lody można przygotować na wiele prostych sposobów, bez potrzeby posiadania specjalistycznego sprzętu. Wystarczy kilka składników, takich jak śmietanka, mleko, cukier i ulubione dodatki. Świetnie sprawdzi się wanilia, owoce, kakao czy orzechy. Idealną bazą są też mrożone banany, które po zblendowaniu tworzą kremową i naturalnie słodką masę – doskonałą do przygotowania zdrowych lodów. Można też poeksperymentować z jogurtem greckim, mascarpone czy mlekiem kokosowym. W ten sposób zrobisz lody w różnych wersjach smakowych o ciekawej konsystencji. To nie tylko sposób na orzeźwienie, ale też świetna zabawa i okazja do tworzenia deserów dokładnie takich, jakie lubisz najbardziej. Koniecznie spróbuj też zrobić lody z przepisu Magdy Gessler.

Jak ciekawie podać domowe lody?

Domowe lody warto podać z pysznymi dodatkami, które podkreślą ich smak. Świetnie sprawdzą się świeże owoce – na przykład truskawki (warto korzystać z sezonu na nie), maliny, borówki, ale też pokrojone na cząsteczki pomarańcze, brzoskwinie czy ananas. Można je też polać sosem czekoladowym, karmelowym albo owocowym. Do dekoracji pasują wiórki czekolady, posiekane orzechy, bita śmietana czy kolorowa posypka, którą dostaniesz w każdym supermarkecie. Jeśli chcesz dodać trochę chrupkości, sięgnij po pokruszone herbatniki lub ciasteczka. Tak udekorowany deser wygląda apetycznie, a smakuje jeszcze lepiej.

