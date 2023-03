Na wiosnę jedz pączki drzew! To witaminowa bomba

Wiosenne pączki drzew i krzewów nie od dziś są wykorzystywane jako produkty niezwykle cenne w medycynie naturalnej. To właśnie w pączkach drzew na wiosnę, kiedy rośliny budzą się do życia, kumulują się wartościowe dla zdrowia substancje. Jedzenie pączków dostarczy witamin, pomoże wzmocnić odporność, zadziała antyoksydacyjnie i poprawi wygląd skóry. Poza tym pączki są po prostu smaczne i warto je wykorzystać w wiosennych daniach.

Nie wszystkie pączki drzew można jeść

Najważniejsza zasada: nie wszystkie pączki drzew i krzewów są jadalne. Nigdy nie sięgaj po rośliny, których nie jesteś na sto procent pewien. Nie należy jeść pączków drzew i krzewów, które zawierają trujące związki w gałązkach. To na przykład czarny bez czy robinia.

Jadalne pączki drzew i krzewów

Lista jadanych pączków drzew i krzewów jest naprawdę długa. Część wymienionych roślin znajdziesz we własnym ogrodzie. Zbierając pączki, pamiętaj, aby nie ogałacać z nich całej rośliny. Możesz śmiało jeść pączki:

lipy (to jedne najsmaczniejszych pączków!),

buka,



brzozy,

olchy,

klonu,

czarnej i czerwonej porzeczki,

jabłoni,

wiśni,

gruszy,

dzikiej róży,

maliny,

jeżyny,

aronii.

Jak wykorzystać pączki drzew i krzewów w kuchni?

Pączkami można się zajadać tak o prostu – ale można je także dodawać do potraw. Są przede wszystkim oryginalnym i smacznym dodatkiem do wiosennych sałatek. Można nimi dekorować potrawy, ale też dodawać do dań słodkich. Np. delikatne w smaku pączki lipy będą pasowały do słodkich owsianek czy budyniu.

Pączki można także suszyć i dodawać do herbat i ziołowych naparów, także wykorzystując przypisywane im właściwości lecznicze. Np. pączki brzozy wesprą oczyszczanie organizmu, a pączki buka poprawią nastrój i wzmocnią odporność.

