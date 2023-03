Pospolity chwast pomoże w odchudzaniu. Jak wykorzystać w kuchni gwiazdnicę?

Niewielkie listki i charakterystyczne, drobniutkie białe kwiatki. To właśnie gwiazdnica pospolita. W Polsce od dawna była wykorzystywana w medycynie ludowej. Dodaje się ją m.in. do preparatów na odchudzanie. Zbiera się ziele razem z białymi kwiatkami. Gwiazdnica rośnie niemal cały rok.

Jakie właściwości ma gwiazdnica pospolita?

Gwiazdnica to skarbnica wielu cennych dla zdrowia składników. Wylicza je w jednej ze swoich publikacji biolog dr Henryk Różański. Gwiazdnica zawiera m.in.:

Gwiazdnicę stosuje się m.in. przy leczeniu chrypki i kaszlu (saponiny działają wykrztuśnie), ale też dla wzmocnienia odporności i odtrucia organizmu. Roślina ma działanie moczopędne i wspomaga procesy przemiany materii, dlatego będzie przydatna dla osób, które chcą zredukować wagę.

Co można zrobić z gwiazdnicy?

Z ziela gwiazdnicy można zrobić leczniczy napar, ale gwiazdnicę można też wykorzystać jako zdrowy dodatek do różnych dań. Młode liście gwiazdnicy można ją jeść na surowo, ale trzeba pamiętać, że ze względu na zawartość saponin, w nadmiarze może wywołać dolegliwości gastryczne.

Surową, świeżą gwiazdnicę warto dodawać do wiosennych sałatek i zielonych koktajli. Gwiazdnica doskonale nadaje się do obróbki termicznej. Można ją dodawać do zup (jarzynowej, brokułowej, krupniku czy zup kremów), pasztetów warzywnych, sosów, ale też np. do jajecznicy czy omletów (do wiosennego omleta z dzikich roślin można dodać jeszcze np. pokrzywę i podagrycznik). Z gwiazdnicy można też przyrządzić danie podobne do duszonego szpinaku: wystarczy dusić ją kilka minut na odrobinie masła lub oliwy, z dodatkiem czosnku i soli.

Jak zbierać gwiazdnicę?

Choć gwiazdnica to pospolita roślina, nie sięgaj po tę, którą znajdziesz na trawniku w środku miasta. Zbierając jakiekolwiek dzikie rośliny do celów kulinarnych, szukaj miejsc możliwie czystych, oddalonych od ruchliwych ulic oraz popularnych miejsc spacerów psów. Zebrane rośliny zawsze trzeba dobrze umyć pod bieżącą wodą.

WAŻNE: zbieraj tylko te rośliny, co do których masz stuprocentową pewność (w Polsce rosną także trujące gatunki). Jeśli przyjmujesz na stałe jakieś leki, skonsultuj ze swoim lekarzem wprowadzenie ziołowych terapii, ponieważ mogą one nasilać lub ograniczać działanie lekarstw.

