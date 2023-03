Czosnaczek pospolity – ten popularny chwast zachwyca smakiem. Co zrobić z czosnaczku?

Czosnaczek pospolity (Alliaria petiolata) to chwast, który można spotkać niemal wszędzie. Rośnie w ogrodach, na obrzeżach lasów i łąk. Trudno nie rozpoznać tej rośliny, szczególnie kiedy rozetrze się listek w dłoniach i powącha – ma dość intensywny, czosnkowy zapach. Liście mają kształt sercowaty, mogą być mniej lub bardziej ząbkowane. Wiosną czosnaczek zaczyna kwitnąć, a białe, niewielkie kwiaty pojawiają się nawet do lipca.

Jak smakuje czosnaczek?

Czosnaczek ma wyraźny czosnkowy aromat (stąd jego nazwa). W smaku można go porównać również do wyrazistej w smaku rukoli. Najbardziej intensywny smak mają młode listki, te które pojawiają się wczesną wiosną, nim roślina zaczyna kwitnąć. I wtedy najlepiej wybrać się na zbiór czosnaczku.

Jak wykorzystać w kuchni czosnaczek?

Czosnaczek od dawna jest znany m.in. w kuchni francuskiej, gdzie jest wykorzystywany przede wszystkim do sałatek. I to jest najprostszy sposób na wykorzystanie tej rośliny w kuchni – czosnaczek doda charakteru każdej wiosennej sałatce. Ale to nie jest jedyna możliwość. Ze świeżych liści czosnaczku można przyrządzić pyszne pesto (wystarczy zmiksować listki z oliwą, odrobiną soku z cytryny i z ulubionymi orzechami, przyprawić solą i pieprzem). Czosnaczek można dodawać do jajecznicy, omletów czy zapiekanek. Poddany obróbce termicznej traci nieco na ostrości.

Jakie właściwości ma czosnaczek?

Czosnaczek doda wiosennym potrawom nie tylko smaku, ale i zdrowia. Młode listki to źródło wielu witamin i składników mineralnych. Czosnaczek wzmacnia odporność, wspomaga trawienie, działa antybakteryjnie i detoksykująco.

WAŻNE: dzikie rośliny zbieraj w czystych miejscach, z dala od ruchliwych ulic i innych źródeł zanieczyszczeń. Zbieraj tylko te rośliny, co do których masz stuprocentową pewność.

Czytaj też:

Na wiosnę jedz kwiaty forsycji. To jedno z najlepszych źródeł rutynyCzytaj też:

Pospolity chwast pomoże w odchudzaniu. Jak wykorzystać w kuchni gwiazdnicę?