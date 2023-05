Olej z rokitnika – właściwości lecznicze i zastosowanie

Olej z rokitnika może być stosowany doustnie oraz zewnętrznie na skórę i włosy. Od dłuższego czasu trwają badania, które mają na celu potwierdzenie jego wyjątkowych właściwości.

Olej z rokitnika to jeden z naturalnych olei, które znajdują zastosowanie nie tylko w ziołolecznictwie. Jest on równie często stosowany w kosmetyce, co ma związek z jego właściwościami – olej z rokitnika ma korzystny wpływ na skórę i włosy – jest stosowany na skórę głowy jako środek przeciw łysieniu oraz działa regenerująco, nawilżająco, antyoksydacyjnie i przeciwzmarszczkowo, dlatego polecany jest do pielęgnacji cery dojrzałej. Olej z owoców rokitnika wyróżnia się pod względem zawartości cennych dla zdrowia związków. Warto dowiedzieć się więcej na temat działania i zastosowania oleju z rokitnika, a także pozyskiwanego z jego owoców soku.

Olej z rokitnika – co warto wiedzieć?

Do produkcji oleju wykorzystywane są całe owoce rokitnika oraz nasiona tej rośliny. Najlepszym wyborem jest olej z rokitnika pozyskiwany nie tylko z nasion, ale także z pulpy owocowej. Z pulpy owocowej pozyskiwany jest również sok, który także ma wiele prozdrowotnych właściwości. Olej z owoców rokitnika wyróżnia spośród innych rodzajów olejów roślinnych intensywny, pomarańczowy kolor oraz owocowy zapach. Ma on również wyjątkowe właściwości, które sprawiają, że rokitnik zwyczajny znalazł się w kręgu zainteresowań naukowców. Owoce rokitnika są źródłem wielu cennych związków, które warto uwzględnić w codziennej pielęgnacji skóry oraz diecie. Z odpowiednio przygotowanych (przemrożonych) owoców rokitnika pozyskiwany jest nie tylko olej – służą one również do przygotowania smacznych przetworów m.in. konfitur.

Olej z rokitnika stosowany jest doustnie oraz zewnętrznie. Picie oleju z rokitnika zalecane jest przede wszystkim przy schorzeniach układu pokarmowego i układu sercowo-naczyniowego. W kosmetyce olej z rokitnika stosowany jest w pielęgnacji m.in. skóry dojrzałej i pielęgnacji włosów.

Skład i właściwości oleju z rokitnika

Olej z rokitnika ma bardzo bogaty skład, który odpowiada za jego wyjątkowe właściwości. Olej z rokitnika jest źródłem cennych dla zdrowia witamin – zawiera duże ilości witaminy C i witaminy E, a także witaminę A, witaminy z grupy B i witaminę K. Olej z rokitnika zawiera również minerały m.in. żelazo, wapń, fosfor, silne antyoksydanty oraz niezbędne aminokwasy.

Inne składniki oleju z rokitnika to m.in. flawonoidy, nienasycone kwasy tłuszczowe, kwasy organiczne – kwas palmitynowy, kwas palmityno-olejowy, kwas linolowy, kwas linolenowy, a także sterole roślinne.

Chcąc wykorzystać wyjątkowe właściwości rokitnika, najlepiej sięgać po olej z rokitnika tłoczony na zimno, w którym znajduje się znacznie więcej cennych dla zdrowia i urody związków.

Bogactwo naturalnych związków sprawia, że olej z rokitnika ma wyjątkowy potencjał antyoksydacyjny – w 100 g oleju z rokitnika znajduje się około 900 mg witaminy C oraz sporo innych, naturalnych antyoksydantów, które pomagają spowolnić procesy starzenia się organizmu.

Właściwości oleju z rokitnika a choroby

Olej z rokitnika jest stosowany jako wsparcie leczenia wielu chorób układowych. Olej rokitnikowy słynie z pozytywnego wpływu na odporność organizmu, redukcji objawów schorzeń układu pokarmowego m.in. wrzodów żołądka, pozytywnego wpływu na krążenie krwi i działania przeciwzakrzepowego. Co więcej, olej rokitnikowy przyspiesza gojenie ran – efektem jego zastosowania jest m.in. szybsze ziarninowanie ran.

Właściwości oleju z rokitnika – kosmetologia

Bogaty skład i przyjemny zapach oleju z rokitnika sprawiają, że często stanowi on składnik kosmetyków, które stosowane są na skórę – możemy znaleźć go m.in. w składzie balsamu, kremu do cery dojrzałej oraz maseczek. Chroni skórę przed szkodliwym działaniem czynników środowiskowych, do których zaliczamy m.in. zanieczyszczenia powietrza i promieniowanie słoneczne, a także poprawia koloryt skóry, pomaga zadbać o odpowiedni poziom nawilżenia oraz wygładza zmarszczki.

W pielęgnacji włosów olej z rokitnika stosowany jest przeciwko wypadaniu włosów oraz na końcówki włosów w celu ich ochrony przed uszkodzeniami.

