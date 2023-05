Posyp truskawki solą. Efekt cię zaskoczy. Jak sól zmienia smak truskawek?

Truskawki z cukrem, truskawki ze śmietaną i cukrem, truskawkowe ciasta i desery. Wszystko na słodko. A gdyby tak dodać do truskawek sól?

Truskawki z solą – jak smakują?

Truskawki z solą są... jeszcze słodsze! Wystarczy szczypta soli (doskonale sprawdzi się tu delikatna sól w płatkach), aby na języku dosłownie – eksplodowały smaki. Sód sprawia, że fruktoza (naturalny cukier) zawarta w truskawkach jest jeszcze bardziej wyczuwalna i intensywna. Podobny eksperyment można przeprowadzić z innymi owocami. Dodatek soli doskonale podkreśli smak melonów czy arbuzów.

Jak jeść truskawki z solą?

Wystarczy posypać truskawki odrobiną soli i zwyczajnie się nimi zajadać. Ale to nie jest jedyna możliwość. Truskawki doskonale sprawdzą się w wytrawnych połączeniach nadając im owocowej świeżości, lekkości i słodyczy. Świeże truskawki możesz dodać do dań z grilla – będą dobrym dodatkiem np. do grillowanych piersi z kurczaka, ale też do różnego rodzaju sałatek. Truskawki dobrze łączą się z drobiowym mięsem, zielonymi warzywami (tu szczególnie polecamy szpinak, rukolę czy zieloną fasolkę szparagową), szparagami, słonymi serami i orzechami. Oprócz tego, że truskawki dobrze smakują w takich połączeniach, to nie mniej istotną kwestią jest wygląd – soczyście czerwone owoce są też ozdobą dania.

Sól warto dodać także do deserów z truskawkami. To trik znany i wykorzystywany przez kucharzy. Szczypta soli w deserze sama w sobie nie jest wyczuwalna, ale potrafi zdziałać cuda i podbić smak ciasta, lodów czy owocowego musu.

