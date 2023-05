Szparagi i truskawki? Zrób z nich sałatkę z waniliowym dressingiem!

To sezonowa sałatka, która smakuje tak dobrze, jak wygląda. – Białe szparagi możemy jeść na surowo, trzeba je tylko obrać. Do tego drugi sezonowy produkt, czyli truskawki i mamy proste, ale zarazem wyjątkowe połączenie – mówi Leszek Wodnicki.

Jak zrobić sos waniliowy?

Skąd pomysł, żeby do szparagów dodać wanilię? – Chciałem, żeby to był deser. A skoro deser to od razu pomyślałem o wanilii. Smak dressingu podkręca też dodatek odrobiny prosecco – opowiada kucharz. Radzi, aby sałatkę polaną sosem, odstawić choć na kilka minut, aby truskawki i szparagi delikatnie się w nim zamarynowały.

Czym udekorować sałatkę z truskawek i szparagów?

– Potraktujmy talerz jak obraz. Ja kierowałem się kolorami, chciałem, aby to danie wyglądało po prostu pięknie. Stąd mój wybór padł na nieprażone i niesolone pistacje, które mają wyjątkowy, zielony kolor oraz suszone kwiaty bławatka – mówi Leszek Wodnicki. Ale jak podkreśla, to nie są jedyne możliwości, bo do dania można dodać inne jadalne kwiaty – suszone albo świeże. Mogą to być np. kwiaty hibiskusa, stokrotki czy płatki nagietków.

Przepis: Sałatka szparagowo-truskawkowa z dressingiem waniliowym Wiosenna sałatka, która może być deserem. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 8 białych szparagów

250 g truskawek

Ekstrakt waniliowy (ok. 1 łyżki)

2 łyżki białego octu winnego

Sól, pieprz

3 łyżki miodu

4 łyżki prosecco

3 łyżki oliwy

1 łyżka niesolonych posiekanych pistacji

Kwiaty jadalne do dekoracji (suszone lub świeże) Sposób przygotowania Uszykuj składniki Pokrój truskawki i szparagi Zrób dressing Ułóż truskawki i szparagi Dodaj dressing Udekoruj i zaserwuj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (co sobotę) na wprost.pl.

