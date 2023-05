Ile truskawek dziennie można zjeść? Łatwo to wyliczyć

Truskawki jedzone bez dodatków, koktajle truskawkowe, ciasta z truskawkami, owsianki z truskawkami, truskawkowe kompoty, lody i sałatki z dodatkiem truskawek. Możliwości wykorzystania truskawek w kuchni są wręcz nieograniczone. Ale czy można objadać się nimi do woli?

Szklanka truskawek dziennie dla zdrowia

– Nie ma konkretnych wytycznych co do ilości truskawek, które można spożyć w ciągu dnia – mówi w rozmowie z „Wprost” mgr Justyna Kowalska-Bąbik, dietetyk Centrum Dietetycznego Online NCEŻ (Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej). Ale jednocześnie podpowiada, jak wyliczyć rozsądną porcję truskawek w codziennej diecie.

– Zgodnie z zasadami zawartymi w Talerzu Zdrowego Żywienia zaleca się spożywanie minimum 400 gramów warzyw i owoców dziennie, przy czym trzy czwarte powinny stanowić warzywa a jedną czwartą owoce. Przykładowo, spożywając cztery posiłki dziennie, truskawki mogą znaleźć się w jednym z nich w ilości np. jednej pełnej szklanki – wylicza ekspertka.

Do czego dodawać truskawki? Lepszy jogurt od śmietany

Truskawki to przede wszystkim znakomite źródło witaminy C. 100 gramów dojrzałych owoców dostarcza aż 70 miligramów witaminy C – to więcej niż cytrusy. Truskawki zawierają również witaminy z grupy B, witaminę A, żelazo, wapń, czy fosfor. Są także wartościowym źródłem błonnika.

Jak dodaje Justyna Kowalska-Bąbik, warto jednak zwrócić uwagę, w towarzystwie jakich produktów je spożywamy. – Korzystniej będzie połączyć truskawki na przykład z jogurtem naturalnym i płatkami owsianymi niż z tłustą śmietaną i cukrem – podsumowuje.

