Rabarbar idealnie sprawdzi się nawet podczas diety. Jedzcie i wskoczcie w ukochane jeansy

Rabarbar jest nazywany również rzewieniem zwyczajnym lub rzewieniem ogrodowym. Jego zastosowanie (głównie używamy go podczas przygotowywania deserów) i smak mogą sugerować, że jest to owoc, jednak tak naprawdę mamy styczność z warzywem. Jest ono chętnie sadzone w przydomowych ogródkach, między innymi ze względu na walory dekoracyjne. Ma charakterystyczny, nieco kwaskowaty smak, dokładnie jest cierpko-słodko-kwaśny, dlatego właśnie tak świetnie sprawdza się w przypadku deserów. Rabarbar ma wiele właściwości zdrowotnych, a co najważniejsze – mogą go jeść także osoby na diecie.

Rabarbar jest idealny nawet dla osób na diecie

Osoby, które się odchudzają, bez obaw mogą sięgać po rabarbar. Wynika to z jego niskiej kaloryczności. W praktyce oznacza to, że dodatek tego warzywa do konkretnego dania lub deseru nie wpłynie znacząco na jego wartość kaloryczną. W 100 gramach rabarbaru jest jedynie 21 kcal. Jest to warzywo, które w dużej mierze składa się z wody i błonnika pokarmowego. Dodatkowo duża wartość błonnika w rabarbarze wpływa dobrze na uczucie sytości po jego zjedzeniu. Zawiera także niski indeks glikemiczny, dzięki czemu zjedzenie tego warzywa powoduje łagodny i mały wzrost glukozy we krwi. To z kolei zapobiega napadom głodu, które mogą być wywołane przez gwałtowne wahania poziomu cukru. Jedzenie rabarbaru zaleca się również osobom, które mają problemy z zaparciami i trawienne.

Prozdrowotne właściwości rabarbaru

Rabarbar to warzywo bogate w witaminy i minerały, między innymi:

witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, E i K),

witaminę C,

kwas foliowy,

witaminy z grupy B,

wapń,

cynk,

magnez,

potas,

fosfor,

sód,

żelazo.

Z jakich jeszcze powodów warto sięgać po rabarbar? Warzywo to działa pozytywnie przede wszystkim na nasz układ trawienny, wpływa też na samopoczucie oraz wygląd cery. Wykazuje także działanie przeciwzapalne, a to z kolei pozwala utrzymać organizm w dobrej kondycji. Jest też naturalną metodą na wzdęcia, a dodatkowo wspomaga organizm w walce z sezonowymi infekcjami.

Kto nie powinien jeść rabarbaru?

Rabarbar może być szkodliwy dla niektórych osób, dlatego nie każdy powinien sięgać po to warzywo. Zawiera ono duże ilości kwasu szczawiowego, a to z kolei może przyczynić się do powstawania kryształów szczawianów w nerkach. Dlatego jedzenia tego warzywa powinni unikać ci, którzy mają problemy z nerkami. Nie powinny jeść go także osoby, które chorują na osteoporozę oraz reumatyzm ze względu na wypłukiwanie wapnia, żelaza oraz magnezu. Co więcej, może to osłabić układ kostno-stawowy, który w przypadku takich osób i tak jest już delikatny.

Należy też pamiętać o tym, żeby nie spożywać rabarbaru w zbyt dużych ilościach ze względu na jego właściwości przeczyszczające. Jedzenie go w nadmiarze może też prowadzić do wypłukania wapnia z organizmu, a także zaburzeń gospodarki fosforowo-lipidowej.

Co można przygotować z rabarbaru?

Rabarbar jest doskonałym dodatkiem do słodkich potraw. Można go wykorzystać podczas przygotowywania domowych drożdżówek i ciast. Będzie też odpowiedni jako składnik pierogów, racuchów. Dobrym pomysłem jest też przyrządzenie z niego pysznych napoi, na przykład kompotu lub soku z rabarbaru. Z rabarbarem będzie też świetnie smakować owsianka. Najczęściej jednak robi się z niego bardzo proste ciasto drożdżowe z kruszonką, posypane cukrem pudrem lub cynamonem. Rabarbar w sałatkach to z kolei świetna opcja dla miłośników lekkich potraw.

Czytaj też:

Wspomaga odchudzanie i działa przeciwzapalnie. Fasola mung jest zdrowaCzytaj też:

Posyp truskawki solą. Efekt cię zaskoczy. Jak sól zmienia smak truskawek?