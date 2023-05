Chroni przed cukrzycą i wspomaga trawienie. Jedz go codziennie!

Koper ogrodowy (Anethum graveolens L.) nazywany koperkiem, to zioło, które warto jeść regularnie, żeby zadbać o zdrowie. Swoje działanie zawdzięcza zawartości witamin z grupy B, witamin: A, C, D oraz minerałom, wśród których należy wymienić mangan, cynk, magnez, fosfor oraz miedź. Ponadto, w koperku znajdziemy cenne olejki eteryczne oraz proteiny.

Włączenie koperku do diety uchroni cię przed chorobami

Badania potwierdzają, że koperek spożywany regularnie obniża poziom cukru we krwi, zapobiegając cukrzycy, która stanowi obecnie jedną z najczęściej występujących chorób. Dzięki zawartym w nim przeciwutleniaczom (garbnikom, flawonoidom, terpenoidom i witaminie C) chroni organizm przed działaniem wolnych rodników, które zwiększają ryzyko wystąpienia chorób serca, choroby Alzheimera oraz nowotworów. Najnowsze doniesienia naukowe wskazują, że d-limonen, który znajduje się w koperku, może pomóc w zapobieganiu i leczeniu raka płuca, piersi i okrężnicy. Ale to nie jedyne działanie tego zioła.

Dzięki zawartości wapnia, żelaza, witaminy D, tiaminy, ryboflawiny i wspiera funkcjonowanie komórek kostnych. Okazuje się, że jedzenie koperku zwiększa również wchłanianie wapnia z pożywienia. Koperek wspomaga również trawienie, łagodzi wzdęcia i działa rozkurczowo za sprawą zawartych w nim olejków eterycznych, które stymulują wydzielanie żółci i soków trawiennych. Napar z koperku podawany jest dzieciom przy kolce jelitowej. Warto też pić go przy bólach menstruacyjnych oraz w przypadku problemów ze snem, gdyż zawarte w nim witaminy z grupy B działają korzystnie na układ nerwowy i uspokajają.

Koperek w kuchni

Koperek znajduje szerokie zastosowanie w kuchni. Jako dodatek do potraw wykorzystuje się zarówno jego świeże, jak i suszone liście. Posiekane liście kopru doskonale podnoszą smak zup i chłodników. Można je dodać do warzyw, na przykład gotowanych ziemniaków, ale też do masła, kefiru czy jogurtu. Sos koperkowy np. na bazie jogurtu naturalnego wzbogaci smak dań mięsnych oraz ryb. Ponadto łodyga wraz z kwiatem kopru jest stosowana do przyrządzania pikli i ogórków kiszonych.

Przeciwwskazania do jedzenia koperku

Koperek zalecany jest w diecie zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Niewiele jest przeciwwskazań do spożywania tego zioła. Należą do nich jednak alergie, które mogą objawiać się swędzeniem i obrzękami w jamie ustnej po zjedzeniu koperku.

Wypróbuj przepis na jogurtowy sos z pokrzywą i koperkiem

Przepis: Jogurtowy sos z pokrzywą i koperkiem Orzeźwiający sos do potraw z grilla, kanapek i sałatek. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Składniki duży jogurt naturalny

garść liści pokrzyw

pół pęczka koperku

opcjonalnie: ząbek czosnku

sól, pieprz, odrobina soku z cytryny Sposób przygotowania Uszykuj składnikiLiście pokrzywy sparz krótko wrzątkiem. Koperek posiekaj. Przygotuj sosJogurt zmiksuj z liśćmi pokrzywy, czosnkiem. Dopraw solą, pieprzem, sokiem z cytryny, dodaj drobno posiekany koperek i wymieszaj.

