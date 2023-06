Dodawaj do potraw nasiona konopi! Przyspieszają metabolizm i korzystnie wpływają na zdrowie

Konopie siewne (Cannabis sativa L) to roślina pochodząca z Azji, ale uprawiana jest również w innych częściach świata. W Polsce uprawiano ją głównie jako surowiec dla przemysłu włókienniczego. Od wieków ma szerokie zastosowanie w medycynie naturalnej. Obecnie prowadzone jest wiele badań nad ich właściwościami prozdrowotnymi.

Nasiona konopi korzystnie wpływają na stan zdrowia

Nasiona konopi, oprócz specyficznych walorów smakowych, są źródłem wielu cennych wartości odżywczych. Zawierają witaminy z grupy B, a także A, D oraz E, a także pierwiastki, takie jak fosfor, wapń, mangan, magnez, żelazo, miedź czy cynk. Są źródłem pełnowartościowego białka, które stanowi ważny budulec mięśni oraz zapewnia solidny zastrzyk energii.

Nasiona konopi zawierają też nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz omega-6, które korzystnie wpływają na układ krążenia: wzmacniają naczynia krwionośne, zapobiegają odkładaniu się na ich ściankach blaszek miażdżycowych, a tym samym chronią przed zawałem serca czy udarem mózgu. Wykazują też właściwości przeciwzapalnie, łagodzą schorzenia związane z układem kostno-stawowym. Zawarty w nasionach cynk korzystnie wpływa na zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci. Badania wskazują, że regularne spożywanie nasion konopi poprawia wzrok oraz zapobiega rozwojowi zwyrodnień oczu.

Nasiona konopi są bogate w przeciwutleniacze, które usuwają zalegające w organizmie toksyny oraz niszczą rozwijające się w nim wolne rodniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia nowotworów. Zawierają też błonnik, który wspiera odchudzanie, stymuluje perystaltykę jelit, przyspiesza metabolizm i zapewnia na długo uczucie sytości.

Warto podkreślić, że nasiona konopi zawierają niewielkie ilości CBD, czyli kannabinolu, lub nie zawierają go wcale. Do produkcji olejów CBD wykorzystuje się inne części rośliny – łodygi, liście oraz kwiaty. Kannabinol to organiczny związek, który m.in. łagodzi ból. Nie ma właściwości odurzających.

Jak zastosować nasiona konopi w kuchni?

Nasiona konopi można dodawać do wielu potraw. Stanowią zdrowy dodatek do śniadaniowego musli, koktajli owocowych lub warzywnych. Wzbogacą smak wypiekanego w domu chleba, zup lub sałatek. Przed posypaniem nimi sałatki można je uprażyć na patelni. Zapewnią ciekawe, orzechowe wykończenie. Są też przyjemnie chrupiące.

W sklepach dostępne dwa rodzaje nasion konopi:

łuskane (białe i miękkie) – są bogatsze w białko, ale będą zawierać mniej błonnika

(białe i miękkie) – są bogatsze w białko, ale będą zawierać mniej błonnika niełuskane (brązowe, twardsze) – są bogate w błonnik, ale mają też znacznie więcej węglowodanów od łuskanych nasion konopi.

