Jak zrobić napar z kwiatów lipy? Pij dla smaku i dla ukojenia nerwów

Odurzającego zapachu kwitnącej lipy nie można pomylić z niczym innym. Charakterystyczne kwiaty to cenny surowiec zielarski: warto je ususzyć, ale można też wykorzystać świeże, pełne aromatu kwiaty.

Jakie właściwości mają kwiaty lipy?

O wyjątkowych właściwościach lipowych kwiatów pisze m.in. dr Henryk Różański, znany specjalista od fitoterapii. Jak podaje, napar z kwiatów lipy wzmaga wydzielanie potu (szczególnie w przebiegu gorączki). „Śluzy zawarte w naparze działają osłaniająco, zmiękczająco, przeciwkaszlowo i łagodząco na podrażnienia błony śluzowej przewodu pokarmowego i gardła. Flawonoidy, olejek eteryczny i glikozydy fenolowe lipy mają właściwości uspokajające i rozkurczowe”– pisze. Różański radzi, aby przy infekcjach łączyć napar z lipy z sokiem z malin i miodem – to poprawi jego działanie przeciwgorączkowe i wzmacniające organizm. Z kolei napar z kwiatów lipy i kwiatów rumianku w medycynie naturalnej był polecany na kolki.

To nie wszystko, bo napar z kwiatów lipy można także stosować zewnętrznie. Jest polecany m.in, do płukania włosów (przy łupieżu), pomoże jako okład na oczy przy zapaleniu spojówek, zmęczeniu i uczuciu suchości.

Jak zrobić napar z kwiatów lipy?

Wystarczy zalać garść kwiatów – suszonych lub świeżych – gorącą wodą i zostawić na 10-15 minut. Świeże kwiaty lipy można także parzyć z czarną, zieloną lub dowolną owocową herbatą – wystarczy włożyć do szklanki lub dzbanka kilka kwiatów lipowych. Można je także wykorzystać do aromatyzowania kompotów i przetworów owocowych – doskonale pasują do truskawek czy malin (wystarczy dodać kwiaty podczas gotowania kompotu lub owoców na dżem czy konfiturę).

