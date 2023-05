Napar z liści laurowych z tą przyprawą zadziała jak eliksir na odporność

Zarówno liście laurowe, jak i goździki słyną ze swoich zdrowotnych właściwości. O ile oddzielnie bardzo dobrze wpływają na nasz organizm, to napar przygotowany z obu tych przypraw będzie miał jeszcze lepsze działanie. Zazwyczaj większość osób przygotowuje jedynie napar z liści laurowych – ten napój warto jednak wzbogacić o goździki, które również przynoszą wiele korzyści dla organizmu, ale też poprawiają walory smakowe, ponieważ charakteryzują się korzenno-słodkim smakiem. Jeśli z kolei nie jesteście zwolennikami wawrzynu – możecie przygotować tylko napar z goździków.

Napar z liści laurowych i goździków wzmocni odporność

Napar z liści laurowych i goździków zadziała wzmacniająco na organizm – picie go jest świetnym sposobem na poprawienie swojej odporności. Oba składniki działają przeciwbakteryjnie. Taka herbata pomoże również na dolegliwości układu oddechowego, warto więc sięgnąć po nią podczas drobnych infekcji, zwłaszcza w sezonie grypowym, gdy nasza odporność jest obniżona. Dodatkowo ten napój pomaga pozbyć się z organizmu toksyn, które obciążają wątrobę oraz nerki.

Mieszanka zwalczająca ból – liście laurowe i goździki

Taka herbata z liści laurowych i goździków przyniesie również ulgę osobom cierpiącym na ból stawów. Będzie też wybawieniem podczas bólu kręgosłupa, jednak nie należy rezygnować z nawyków, które go eliminują, picie wywaru nie zastąpi też odpowiedniego leczenia. Obie przyprawy mogą pomóc przy tych dolegliwościach, ponieważ zawierają szereg cennych składników, takich jak flawonoidy, garbniki, pektyny. Są bogate również w eugenol, czyli organiczny związek mający naturalne właściwości przeciwbólowe. Połączenie tych przypraw w postaci naparu tworzy więc „środek” o działaniu przeciwbólowym oraz przeciwzapalnym.

Herbata z liści laurowych i goździków na odchudzanie

Ten duet, składający się z liści laurowych i goździków, wspomaga też trawienie i przyspiesza metabolizm, dzięki czemu sprawdza się w walce z nadprogramowymi kilogramami. Wynika to z faktu, że liść laurowy działa jak naturalny środek moczopędny, a dodatkowo ma właściwości oczyszczające, przez co eliminuje toksyny z naszego organizmu. Z kolei goździki to silny środek odchudzający, poprawiają trawienie i zapobiegają problemom z niestrawnością, uczuciem ciężkości czy zgagą. Dodatkowo przyspieszają metabolizm, co sprzyja spalaniu tłuszczu i pomaga w szybkiej utracie wagi. Według badań liście laurowe mogą też obniżać poziom cukru we krwi oraz redukować poziom „złego” cholesterolu.

Kto nie powinien pić takiego naparu?

Napar pijcie dwa razy dziennie, ale nie dłużej niż 10 dni, po tym czasie powinniście zrobić przerwę. Pamiętajcie również, że napar nie jest podstawową formą leczenia wymienionych wyżej dolegliwości, może być stosowany jedynie jako uzupełnienie. Co więcej, takiego naparu, ze względu na liście laurowe, nie można łączyć z niektórymi lekami, ponieważ może wystąpić interakcja między substancjami, które się w nich znajdują a przyprawą. Ostrożność powinny zachować także osoby starsze – przed sięgnięciem po ten napój warto skonsultować swoje zamiary z lekarzem. Nie należy go też podawać dzieciom. Nie powinny pić go również kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, ponieważ nie ma badań określających jego wpływ na płód i rozwój dziecka.

Przepis: Napar z liści laurowych i goździków

Składniki:
2 liście laurowe,

300 ml wody,

Sposób przygotowania:
Zalejcie liście laurowe wodą. Całość gotujcie przez około 5 minut na średniej mocy palnika. Po upływie 5 minut zdejmijcie garnek z ognia i dorzućcie goździki. Napar przykryjcie i odstawcie na 15 minut.

