Jedzenie czereśni działa przeciwzapalnie. Jedz je przy chorej tarczycy

Czereśnie zawierają bogaty zestaw witamin: A, C, PP, a także witaminy z grupy B (B1, B2, B5, B6, B12). Są też dobrym źródłem składników mineralnych. Zawierają bowiem sporo potasu, a także fosfor, magnez, wapń, chlor, siarkę, sód, miedź, cynk, żelazo, mangan oraz jod. Jod jest pierwiastkiem niezbędnym do produkcji hormonów tarczycy i prawidłowej pracy tego gruczołu. Jodu jednak, jak się okazuje, czereśnie zawierają śladowe ilości. W 100 gramach czereśni znajdziemy tylko 0,9 mikrogramów tego pierwiastka. W tej ilości nie wpływa znacząco na funkcjonowanie tarczycy.

Czereśnie mają jednak inny składnik, kwercetynę. Badania wykazały, że ten flawonoid cechuje silne działanie przeciwzapalne. Wpływa on korzystnie na stan zdrowia osób z chorobami tarczycy, w tym choroby Hashimoto. Czereśnie mogą więc spożywać osoby chore na tarczycę.

Inne prozdrowotne korzyści wynikające z jedzenia czereśni

Przeciwzapalne właściwości wykazują też zawarte w czereśniach antocyjany. Badania wskazują, że pozwalają również obniżyć ciśnienie krwi, zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób serca oraz nowotworów. Antocyjany nadają czerwony i fioletowy kolor owocom. Najlepiej wybierać więc owoce ciemnoczerwone lub bordowe, niemal czarne, bo im ciemniejszy kolor, tym więcej w owocach przeciwutleniaczy. Antynowotworowe działanie mają również zawarte w czereśniach: witamina C i beta-karoten.

Chociaż czereśnie zawierają sporą ilość fruktozy (w 100 g 8 g), która zaliczana jest do cukrów prostych, owoce mogą jeść je z umiarem również osoby chore na cukrzycę, gdyż odznaczają się one niskim indeksem glikemicznym (IG 23). Nie podnoszą więc gwałtownie poziomu cukru. Zalecana przez dietetyków ilość to pół szklanki świeżych czereśni na raz. Najlepiej połączyć je źródłem białka lub zdrowego tłuszczu (takim jak orzechy lub jogurt grecki), aby spowolnić wchłanianie cukru do krwioobiegu.

Wykorzystaj też ogonki czereśni. Zrób napar zdrowotny

Okazuje się, że nie tylko czereśnie są zdrowe, ale też ich ogonki. Można przygotować z nich napar, któremu przypisywane są właściwości odchudzające. Wiadomo natomiast, że korzystnie wpływa na pracę przewodu pokarmowego i pobudza pracę trzustki. Ma też działanie moczopędne. Picie napoju z ogonków czereśni pomoże więc pozbyć się nadmiaru wody z organizmu.

Przed zrobieniem naparu, ogonki czereśni należy umyć i namoczyć je w wodzie przez 12 godzin. Następnie łyżeczkę ogonków należy zalać szklanką wrzątku i zaparzać przez kwadrans. Napar najlepiej pić przed posiłkami, dwa razy dziennie. Można dosłodzić go łyżeczką miody, gdyż jest nieco gorzki w smaku.

Czytaj też:

Ten olej ma dziwny smak, ale pomaga schudnąć przy Hashimoto. Tarczyca będzie zadowolona!Czytaj też:

Wprowadź więcej błonnika do swojego jadłospisu. Zobacz, które warzywa i owoce są bogate w błonnik