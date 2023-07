Czarna porzeczka to źródło witaminy C. Przygotuj porzeczkowy sernik na zimo

Czarna porzeczka to bogate źródło witaminy C. W 100 g owoców znajdziemy 183 mg tej witaminy, co pokrywa dzienne zapotrzebowanie na nią aż w 260 procentach. W mniejszych ilościach występują w niej witaminy A, E oraz z grupy B. Dodatkowo czarna porzeczka w swoim składzie zawiera sporo potasu, wapnia, magnezu, fosforu oraz żelaza. Witamina C wzmacnia odporność organizmu. Ma też działanie antyoksydacyjne, które chroni organizm przed rozwojem chorób nowotworowych.

W owocach czarnej porzeczki znajdziemy też cenne flawonoidy, które opóźniają procesy starzenia, zmniejszają stany zapalne w organizmie, a także obniżają poziom „złego” cholesterolu. Potas natomiast korzystnie wpływa na układ krążenia i pomaga ustabilizować ciśnienie krwi. Ale to nie jedyne korzystne dla zdrowia działanie tego owocu. Badania wykazały, że ekstrakty z czarnej porzeczki zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca typu 1 i 2 oraz poprawiają wzrok.

Uwaga! Owoce czarnej porzeczki mogą spowalniać krzepnięcie krwi i dlatego nie są zalecane osobom z zaburzeniami krzepnięcia, chorującym na zakrzepowe zapalenie żył oraz przyjmującym leki przeciwzakrzepowe (zawierające kwas acetylosalicylowy) lub tym, które w najbliższym czasie mają przejść operację.

Przepis na porzeczkowy sernik na zimno

Przepis: Sernik z czarną porzeczką Zdrowy deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 10 Składniki 500 g twarogu (może być „z wiaderka”)

ok. 400 g czarnych porzeczek

sok z połowy cytryny

150 g cukru pudru

5 łyżeczek żelatyny

woda (do przygotowania żelatyny)

1 galaretka owocowa Sposób przygotowania Zmiksuj porzeczki z sokiem z cytrynyPorzeczki zmiksuj razem z wyciśniętym sokiem z połowy cytryny. Połącz składnikiW misie umieść twaróg, cukier puder oraz zmiksowane porzeczki i zmiksuj do uzyskania jednolitej masy. Przygotuj zelatynęŻelatynę zalej wodą – delikatnie ponad poziom żelatyny.rn(5 łyżeczek żelatyny, woda). Gdy żelatyna napęcznieje, podgrzej ją lekko.rnDodaj do żelatyny łyżeczkę masy twarogowej i dokładnie wymieszaj, dodaj jeszcze jedną łyżeczkę i kolejny raz wymieszaj.Tak zahartowaną żelatynę wlej do masy twarogowej i dokładnie zmiksuj. Włóż sernik do formyPrzełóż masę do formy lub do szklaneczek, czy miseczek i schłodź w lodówce. Przygotuj galaretkę owocowąPrzygotuj galaretkę według przepisu na opakowaniu i odstaw ją do wystudzenia. Wlej galaretkę na sernikJeśli robisz deser w szklankach, to możesz jeszcze płynną galaretkę wlać na deser. Jeśli sernik robisz w formie, to przelej galaretkę dopiero, gdy będzie tężeć, bo może spłynąć na dół deseru.

Jak wykorzystać czarną porzeczkę w kuchni?

Owoce czarnej porzeczki można jeść na surowo, ale też mrozić, gotować i smażyć. Nadają się do tego, żeby przygotować z nich kisiel lub galaretkę albo przetwory: dżemy, konfitury, powidła, soki. Zarówno surowe owoce, jak i przetwory dobrze sprawdzą się jako dodatek do ciast i deserów, ale też wzbogacą smak wędlin, serów i pieczonych mięs. Słodki i jednocześnie cierpki smak czarnej porzeczki sprawia, że dania i desery dodatkiem czarnej porzeczki są orzeźwiające.

