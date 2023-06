Czy można mrozić twaróg? Tak, ale trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach

Zamrażanie jest skutecznym sposobem na przedłużenie okresu trwałości żywności, a przy okazji oszczędność pieniędzy. Czymś oczywistym jest mrożenie mięsa, owoców, warzyw, czy różnego rodzaju gotowych dań. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale można mrozić też nietypowe produkty, na przykład białka jaj. Dzięki temu łatwiej jest zaplanować sobie codzienne przygotowanie posiłków, bez konieczności robienia bardzo często zakupów. Jest to też idealna metoda, gdy zostanie nam nadmiar jedzenia. Wiele osób zastanawia się, czy można mrozić twaróg. Czy może lepszym rozwiązaniem jest po prostu wyrzucenie go po pewnym czasie, by nie zaszkodzić swojemu zdrowiu, jeśli nie zdołamy go zjeść?

Czy można mrozić twaróg?

Okazuje się, że twaróg, podobnie jak większość produktów, śmiało można mrozić. Nie wpływa to znacznie na jego walory smakowe. Zmieni się jednak odrobinę jego tekstura i konsystencja. Ważne jest, by nie leżał on w zamrażalniku zbyt długo. Jeśli bardzo przeszkadza wam nieco zmieniony smak takiego produktu – twaróg możecie wtedy wykorzystać podczas przygotowywania potraw na ciepło – będzie to znacznie mniej wyczuwalne. Taki twaróg po rozmrożeniu idealnie sprawdzi się więc na przykład do pierogów ruskich czy zapiekanki.

Trzeba również pamiętać o tym, że przed zamrożeniem twaróg musi być świeży – jest to podstawa. Powinien być on niedawno rozpakowany – wynika to z faktu, że po rozmrożeniu produkty szybciej się psują i łatwiej namnażają się w nich bakterie. Nie powinniście więc mrozić twarogu, który został otwarty już kilka dni temu. Lepiej jest wtedy wykorzystać ten produkt w inny sposób, żeby się nie zepsuł.

Mrożenie twarogu – najważniejsze zasady

Bardzo istotne jest, żeby nie zostawiać twarogu w zamrażalniku na wiele miesięcy – zbyt długi czas mrożenia sprawi, że może się on popsuć. Dobrym sposobem jest wykorzystanie go przy pierwszej nadarzającej się okazji. Biały ser można mrozić maksymalnie przez dwa miesiące. Kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać, to hermetyczne zamknięcie opakowania, w którym mrozimy twaróg. Jeśli decydujemy się na użycie pudełka – powinno być ono wcześniej dokładnie umyte.

Przed włożeniem do zamrażalnika twaróg powinien być też nieco schłodzony (nie może być ogrzany do temperatury pokojowej). Przed zamrożeniem włóżcie go na chwilę do lodówki, by zmniejszyć jego temperaturę. Dobrze jest też mrozić taki biały ser w jednym kawałku – jeśli będzie rozdrobniony, to szybciej straci wilgoć i nie będzie już tak smaczny.

Warto podpisać porcje mrożonek, zanim włoży się je do zamrażalnika oraz nakleić karteczkę z datą, kiedy produkt został zamrożony. I pamiętajcie: nie zamrażajcie ponownie produktów, które już były wcześniej w zamrażalniku.

W jaki sposób rozmrozić twaróg?

Zdaniem niektórych dietetyków powolny proces rozmrażania twarogu wpływa lepiej na jego konsystencję. Po wyjęciu z zamrażalnika włóżcie go na kilka godzin do lodówki. Musicie jednak pamiętać, że po rozmrożeniu będzie miał on w sobie więcej wody, dlatego dobrym sposobem jest trzymanie go w głębszym naczyniu. Nie jest z kolei zalecane rozmrażanie twarogu w ciepłej wodzie – wtedy może się zepsuć lub stracić smak.

