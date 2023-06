Czy można jeść owoce wieczorem i nie przytyć?

Owoce składają się głównie z wody, mają niewiele białka i śladową ilość tłuszczów (wyjątkiem jest awokado), zawierają również sporo cennego błonnika, mnóstwo witamin i składników mineralnych. W ich składzie znajdziemy jednak też naturalne cukry proste: glukozę, fruktozę i sacharozę. I właśnie ich zawartość oraz wysoki indeks glikemiczny (IG) niektórych owoców stanowi punkt wyjścia do ustaleń, o jakiej porze najlepiej spożywać owoce.

Czy owoce mogą spowodować, że przytyjemy?

Jeśli zawartości cukru w owocu nie równoważy odpowiednia ilość błonnika, cukier jest błyskawicznie przyswajany przez organizm. Poziom uczestniczącej w tym procesie insuliny najpierw szybko rośnie, a potem spada, co wywołuje atak głodu. Takie działanie mają owoce o wysokim indeksie glikemicznym, np. banany, daktyle, winogrona. Jedzenie ich w zbyt dużych ilościach sprzyja więc nadwadze i otyłości. Im IG owocu niższy, tym czas jego trawienia jest dłuższy i tym mniej kalorii odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej. Aby nie utyć, warto więc wybierać owoce o niskim indeksie glikemicznym i trzymać się zaleceń co do ilości – nie więcej niż 2 porcje dziennie.

Jakie owoce wybierać, by nie przytyć?

Powinno się jeść owoce o niskim indeksie glikemicznym. Zaliczamy do nich takie owoce jak: czarna porzeczka, agrest (IG = 15), czereśnie (20), wiśnie, maliny, poziomki, jagody, truskawki, grejpfruty (25), gruszki, morele, mandarynki (30), śliwki, pomarańcze, jabłka, brzoskwinie (35).

Aby nie tyć po zjedzeniu owoców, należy uważać na nadmierne spożywanie owoców o wysokim indeksie glikemicznym. Chodzi o: ananasy świeże, winogrona (IG = 45), mango (50), borówki amerykańskie (55), banany dojrzałe, melony (60), daktyle (70), arbuzy (75).

Dlaczego owoców nie powinno się jeść wieczorem?

Dietetycy wskazują, że owoce powinno się jeść w ciągu dnia, najlepiej w kilku porcjach pomiędzy posiłkami. Wieczorem lepiej unikać jedzenia owoców, gdyż zwykle wtedy nasza aktywność spada i cukry proste dostarczane wraz z owocami zużywane są wolniej przez organizm. Może spowodować to przybieranie na wadze. Konsekwencją spożywania owoców wieczorem mogą być też dolegliwości ze strony układu pokarmowego: uciążliwe wzdęcia i gazy. Powoduje je fermentowanie w przewodzie pokarmowym cukrów zawartych w owocach.

Uwaga: spożywanie owoców wieczorem jest przeciwwskazane dla osób z cukrzycą oraz cierpiących na niektóre choroby przewodu pokarmowego (m.in.: chorobę refluksową, wrzodową, zespół jelita drażliwego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego).

