Jak używać majeranku? Wykorzystaj prosty sposób, aby wydobyć cały smak przyprawy

Najczęściej w polskiej kuchni używamy suszonego majeranku. To idealny dodatek do wszelkiego rodzaju mięs. Nie chodzi tylko o smak, ale też właściwości tego aromatycznego zioła: majeranek pobudza i ułatwia trawienie. Stąd nie należy żałować go przy tłustych pieczeniach z wieprzowiny, domowych kiełbasach czy ciężkich zupach, takich jak grochówka czy flaki.

Jak używać majeranku?

Aby wydobyć pełnię smaku z suszonego majeranku, wykorzystaj prosty sposób. Nie syp przyprawy bezpośrednio do potrawy, ale najpierw rozetrzyj ją energicznie w dłoniach (ten sam trik możesz zastosować także w przypadku innych suszonych ziół). Jeśli używasz majeranku do przyprawiania zup – np. grochówki, żurku, czy flaków – dodaj go na koniec gotowania. Majeranek jest przyprawą, której nie należy żałować. Mówiąc wprost: nie dodaje się tego zioła na szczypty, ale na łyżki. Majeranek jest także jedną z przypraw zalecanych w diecie ograniczającej ilość soli. RADA: unikaj łączenia w jednej potrawie majeranku i oregano. Może to spowodować, że danie będzie miało gorzki posmak.

Jakie właściwości ma majeranek?

Majeranek doskonale reguluje trawienie: poprawia pracę jelit i pobudza wydzielanie soków żołądkowych. Nie bez powodu napar z majeranku polecany jest w przypadku niestrawności czy zatruć pokarmowych. Pomaga pozbyć się nieprzyjemnych wzdęć, łagodzi stany zapalne przewody pokarmowego i działa rozkurczowo na mięśnie gładkie. Ze względu na działanie pobudzające trawienie, nie powinny go sobie żałować osoby, które są dietach odchudzających. Warto pamiętać, że majeranek to doskonałe towarzystwo nie tylko do tłustych i ciężkich mięs, ale lekkich potraw: gotowanych mięs, pieczonych warzyw czy ryb.

Czytaj też:

Jak zrobić bezmięsne flaczki? Wykorzystaj boczniaki lub opieńkiCzytaj też:

Zioła na gardło – jakie warto zastosować i kiedy są skuteczne