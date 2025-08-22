Genialny smak i tylko 3 składniki? Te placuszki poleca dietetyczka, u mnie robią furorę. Też spróbuj!

Kiedy czasem dopada mnie „niemoc twórcza” i nie wiem, co zrobić na obiad, szukam inspiracji w sieci. Mam to szczęście, że udaje mi się w niej dość szybko znaleźć proste i tanie przepisy, które nie wymagają wiele pracy ze strony kucharza. Ostatnio często sięgam po recepturę na placuszki brokułowe. Opublikowała ją na swoim blogu dietetyczka Maria Łojewska. Aż trudno uwierzyć, że do zrobienia tych przysmaków potrzeba tylko trzech składników. A efekt? Cóż, gdy zaserwowałam je rodzinie, znikły z talerza w ułamku sekundy, a bliscy z miejsca poprosili o kolejną porcję, choć nie przepadają zbytnio za „głównym bohaterem” dania.

Jak zrobić placuszki brokułowe z 3 składników?

Te niepozorne przysmaki są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych placków ziemniaczanych. Robi się je znacznie szybciej, a smakują genialne. Najbardziej pracochłonnym etapem przygotowań jest tarcie brokułów i sera na tarce. Potem musisz już tylko połączyć wszystkie składniki, a z powstałej masy uformować placki. Całą „resztę” wykona za ciebie piekarnik. Gotowe danie najlepiej podawać od razu. świetnie komponuje się na przykład z mięsnym gulaszem lub różnego rodzaju sosami (pieczarkowym, śmietanowym, pomidorowym, czosnkowym, jogurtowym etc.). Oczywiście to jedynie kilka przykładów potencjalnych zestawień smakowych. Możliwości jest znacznie więcej. Wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnych preferencji.

Przepis: Placuszki brokułowe To świetna alternatywa dla placków ziemniaczanych. Są pyszne. Sycą na długo i nie wymagają wiele pracy. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 63 w każdej porcji Składniki 250 g brokuła

30 g twardego sera, np. gouda

1 duże jajko Dodatkowo: szczypta soli i pieprzu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj brokuła. Zetrzyj go na tarce. To samo zrób z serem. Łączenie składnikówDo startych składników dodaj jajko i przyprawy. Dokładnie wymieszaj całość. Formowanie i pieczenie plackówWyłóż blachę papierem do pieczenia. Uformuj na niej cienkie placki z przygotowanej wcześniej masy. Piecz w temperaturze 170 stopni przez ok. 30 minut.

Dlaczego warto jeść brokuły?

Brokuły mają wiele cennych właściwości. O zaletach wspomniała w swoim wpisie dietetyczka Maria Łojewska.

Są niskokaloryczne, a jednocześnie bogate w wiele cennych składników odżywczych. Zawierają m.in. witaminę C, K, A, E, B6, kwas foliowy, minerały, takie jak potas, wapń, magnez, fosfor, żelazo, poza tym błonnik pokarmowy. Znajdziemy w nich także przeciwutleniacze: sulforafan (związek o silnych właściwościach antynowotworowych.), kaempferol i kwercetynę – czytamy na blogu.

