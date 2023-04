Ranking najlepszych zup świata. Żurek na podium, na liście cztery zupy z Polski

Ranking najlepszych zup świata opublikował serwis kulinarny Taste Atlas. Wszystkie rankingi są tworzone na podstawie głosów użytkowników z całego świata. Wśród 50 najlepszych zup znalazły się cztery zupy z Polski.

Najlepsze zupy świata. Jakie polskie zupy są na liście?

Ranking wygrała japońska zupa, a dokładnie tonkotsu ramen (to podstawowy ramen). Na drugim miejscu jest polski żurek, a zaraz za nim turecka zupa z soczewicy mercimek çorbasi. Wśród 50 najlepszych zup znalazł się także polski rosół, zajmując 35 pozycję. Do najlepszych trafiły jeszcze polska zupa borowikowa (48 miejsce) oraz czysty barszcz czerwony (49 pozycja).

Jak zrobić tradycyjny polski żurek?

Podstawą żurku jest dobry zakwas z mąki żytniej. Taki zakwas powinien być naturalny, bez żadnych zbędnych składników (jeśli kupujesz zakwas w sklepie, koniecznie zwróć uwagę na etykietę).

Do tradycyjnego żuru dodaje się wędzone mięsa, można go gotować na białej kiełbasie, świetnie smakuje gotowany na wędzonych kościach. Żurek podaje się z pieczywem, do samej zupy dodaje się ugotowane jaja. To w wielu domach (zamiennie z białym barszczem) tradycyjna zupa na wielkanocnym śniadaniu.

Czy zupy są zdrowe?

Dietetycy przekonują, że warto jeść zupy. Pomagają one nawodnić organizm i dostarczają cennych mikroelementów. Gotowany na tłustym, wędzonym mięsie żurek choć może wygrywa rankingi smaku, to jednak rankingu najzdrowszych zup by nie wygrał. Tu z pewnością wyżej byłby chociażby czysty barszcz gotowany na naturalnym zakwasie. Najzdrowsze zupy to te gotowane na warzywach.

