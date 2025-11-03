Wirusolog poleca ten „turecki rosół” na jesień. Wzmacnia odporność, syci i rozgrzewa lepiej niż myślisz

Jesień to na ogół trudny czas dla organizmu. Mniejsze ilości słońca, krótsze, chłodniejsze dni sprawiają, że stajemy się bardziej podatni na różnego rodzaju infekcje. Dlatego o tej porze roku warto szczególnie zadbać o siebie i włączyć do codziennej diety potrawy, które będą nie tylko dobrze smakować, ale też rozgrzeją od środka i wzmocnią układ odpornościowy. Jedną z takich potraw poleca w mediach społecznościowych wirusolog dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski. To zupa idealna na jesień. Wygląda niepozornie, ale działa lepiej niż myślisz. Zobacz, jak ją przygotować.

Tę zupę na jesień poleca znany wirusolog

Ekspert radzi, by włączyć do menu kremalı tavuk çorbasi. Przywołana nazwa brzmi dość obco i skomplikowanie, ale – jak wyjaśnia wirusolog – kryje się pod nią „rodzaj poczciwego rosołu, który zajmuje szczególne miejsce wśród tureckich przepisów na zupy”. To przysmak na bazie kurczaka, bulionu, śmietany i delikatnej zasmażki. Łączy w sobie proste i łatwo dostępne składniki, które niemal każdy ma w kuchni. Wyróżnia go aksamitna konsystencja, łagodny smak i rozgrzewające działanie. Dr Dzieciątkowski podkreśla, że „turecki rosół” nie tylko dobrze smakuje, ale też świetnie wpływa na organizm.

Przepis: Rozgrzewająca zupa na jesień od wirusologa Ten przysmak to turecka wersja znanego polskiego rosołu. Świetnie smakuje i wspaniale wpływa na organizm. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Turecka Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 386 w każdej porcji Składniki Na zupę: ćwiartka z kurczaka

1 litr bulionu z kurczaka

200 ml śmietany 12%

szczypta soli

szczypta białego pieprzu

woda Na zasmażkę: 2 łyżki mąki

2 łyżki masła Sposób przygotowania Gotowanie mięsaUmyj ćwiartkę z kurczaka, włóż do garnka i zalej wodą tak, by całkowicie przykryła mięso. Doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj do miękkości. Ugotowanego kurczaka wyjmij, wystudź i pokrój na bardzo drobne kawałki. Przygotowanie zasmażkiW drugim garnku rozpuść masło. Gdy się roztopi, dodaj mąkę i mieszaj energicznie, aż powstanie gładka, aksamitna zasmażka bez grudek. Łączenie składnikówDo zasmażki powoli wlewaj bulion, cały czas mieszając. Dodaj posiekane mięso, przypraw solą i białym pieprzem. Gotuj na małym ogniu przez około 7–8 minut. Wykończenie zupyWlej śmietanę i ponownie dokładnie wymieszaj. Podgrzewaj jeszcze przez 1–2 minuty, ale nie doprowadzaj do wrzenia. PodanieZupę rozlej do misek, posyp świeżą natką pietruszki lub odrobiną suszonej mięty (opcjonalnie).

Dlaczego „turecki rosół” to zupa idealna na jesień?

Kremalı tavuk çorbasi to nierzadko „numer jeden” wśród tych wielbicieli dobrej kuchni, którzy gustują w ciepłych i pożywnych przysmakach. „W górskich regionach Anatolii zupa ta uważana jest za potrawę przyrządzaną dla rekonwalescentów, zwłaszcza w miesiącach zimowych” – podkreśla dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski w jednym z wpisów opublikowanych w mediach społecznościowych. Dzieje się tak nie bez powodu. Mięso drobiowe dostarcza łatwo przyswajalnego białka, niezbędnego do regeneracji komórek i budowy przeciwciał, czyli naturalnych „sprzymierzeńców” naszego układu odpornościowego. Bulion z kurczaka zawiera też inne cenne związki, które wspomagają drogi oddechowe i łagodzą stany zapalne tkanek. Z kolei śmietana stanowi źródło tłuszczów potrzebnych do przyswajania witamin między innymi A, D, E i K.

