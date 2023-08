Piołunówka – środek na pozbycie się pasożytów. Przepis na nalewkę

Piołunówkę przygotowuje się z suszonego ziela piołunu (Herba Absinthii). Roślina kwitnie od lipca do września i jak wskazują zielarze, wtedy najlepiej zbierać ją na nalewkę. Przygotowuje się ją ze wszystkich części rośliny. W Polsce dziko rosnący piołun można znaleźć na leśnych polanach, łąkach oraz nieużytkach, w suchych nasłonecznionych miejscach. Gotowy susz z rośliny dostępny jest również w sklepach zielarskich. Na bazie piołunu przygotowuje się również absynt, który w XIX wieku był ulubionym trunkiem artystów. Przypisywano mu działanie psychoaktywne, co było przyczyną licznych kontrowersji. Zdarza się, że absynt mylony jest z piołunówką, ale trzeba pamiętać, że nie są to te same trunki. Piołunówka, zwana też piorunówką została wpisana w 2019 roku na listę produktów tradycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Prozdrowotne działanie piołunówki

Od wieków ziele piołunu wykorzystywane było w medycynie naturalnej. Zawarte w nim garbniki, flawonoidy i olejki eteryczne wykazują działanie bakteriobójcze i przeciw pasożytnicze (oczyszczające przewód pokarmowy z owsików, nicieni oraz glisty ludzkiej). Trzeba jednak dodać, że badania potwierdzające te właściwości, przeprowadzone zostały jak na razie jedynie na zwierzętach. Opisane zostały na łamach „Journal of Helminthology”.

Nalewka na bazie piołunu wspomaga trawienie, leczy niestrawność, zapobiega zaparciom i łagodzi wzdęcia. Przyspiesza też przemianę materii. Stosowana jest również przy zatruciach pokarmowych. Przypisuje się jej również działanie wzmacniające odporność i przeciwrozkurczowe, co pomocne jest w przypadku bólów menstruacyjnych. Pomocna jest również w przypadku bolesnych miesiączek, ponieważ działa rozkurczowo, reguluje również cykl menstruacyjny u kobiet. Nalewka działa silnie przeciwzapalnie i antyseptycznie oraz przeciwgorączkowo, dzięki czemu wspomaga leczenie infekcji górnych dróg oddechowych oraz wspiera odporność organizmu.

Przepis: Piołunówka Nie należy pić w większych ilościach niż wskazane. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 szklanka suchego, rozdrobnionego ziela piołunu,

1 l wódki 40 proc. Sposób przygotowania Przygotuj składnikiPiołun zalać alkoholem i odstawić na przynajmniej 1-2 tygodnie. Przelej piołunówkę do butelekPo tym czasie odcedzić przez sito i przelać do butelki.

Jak często można pić piołunówkę?

Piołunówkę, należy pić z umiarem nie tylko dlatego, że tak jak inne nalewki zawiera alkohol, ale również z tego powodu, że zawiera tujon. A ten związek oprócz tego, że odpowiada za gorzki smak nalewki, w większych ilościach uważany jest za toksyczny. Badania przyprowadzone na zwierzętach wykazały, że w nadmiarze może powodować problemy z oddychaniem i niepokój psychiczny. Piołunówka leczniczo, zalecana jest w ilości nie większej niż łyżka stołowa dziennie, nie dłużej niż przez dwa tygodnie.

Uwaga: Picie piołunówki jest przeciwwskazane dla dzieci i kobiet w ciąży, osób chorych na padaczkę, z chorobami nerek oraz serca.

