Dżem z cukinii jest pyszny. Przepis jest banalnie prosty

Sezon na cukinię rozpoczyna się w sierpniu, wtedy jest idealny czas, żeby robić z nich przetwory. Najlepiej nadają się do tego celu nie za duże warzywa, do ok. 30 cm. Powinno się wybierać te o błyszczącej zielonej skórce, bez plam. Po kupieniu najlepiej przechowywać ją w chłodnym miejscu, w temperaturze ok. 10 stopni Celsjusza, bo wtedy najlepiej zachowuje świeżość. Przygotowanie dżemu z cukinii jest łatwe. Wystarczą trzy składniki: cukinia, galaretka owocowa oraz cukier. Taki dżem doskonale nadaje się nie tylko jako dodatek do pieczywa, ale też do deserów, ciast czy omletów.

2 kg cukinii,

2 galaretki cytrynowe, pomarańczowe lub agrestowe,

2 łyżeczki kwasku cytrynowego,

1 opakowanie cukru waniliowego,

2 szklanki cukru. Sposób przygotowania Przygotuj warzywaCukinie umyj, obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój w drobną kosteczkę lub zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Połącz składnikiWarzywo posyp kwaskiem cytrynowym, a następnie odstaw na godzinę. Po upływie tego czasu odlej nadmiar soku. Przełóż cukinie do garnka. Duś na małym ogniu, aż zacznie się rozpadać. Następnie dodaj cukier, cukier waniliowy i galaretki. Przełóż dżem do słoikówDokładnie mieszaj, do momentu aż cukier i galaretki zupełnie się rozpuszczą. Przełóż do czystych, wyparzonych słoiczków, szczelnie zakręć i studź do góry dnem.

Dlaczego warto jeść cukinię?

Cukinia jest lekkostrawna i niskokaloryczna, zawiera sporo witamin i minerałów. Znajdziemy w niej m.in.: witaminy z grupy B oraz: C, B, A oraz fosfor, żelazo, wapń, potas oraz jod. Warzywo jest także źródłem węglowodanów (ok. 2,5 g w 100 g), białka, oraz błonnika. Ze względu na zawarte w niej składniki cukinii przypisuje się jej szereg właściwości prozdrowotnych. Regularne spożywanie cukinii:

przyspiesza przemianę materii oraz ułatwia pozbycie się produktów ubocznych przemiany materii,



dzięki dużej zawartości przeciwutleniaczy pozytywnie wpływa na pracę serca i spowolnienie procesów starzenia się skóry,

reguluje wydzielanie hormonów tarczycy dzięki zawartym w niej polifenolom,

przez kobiety w ciąży zapobiega wadom cewy nerwowej u dzieci ze względu na zawartość kwasu foliowego,

reguluje cykl miesiączkowy dzięki zawartości witamin z grupy B,

zapobiega chorobom siatkówki oka, na co ma wpływ obecność luteiny i zeaksantyny,

zalecane jest chorym na cukrzycę, ze względu na to, że e cukinia ma niski indeks glikemiczny (IG 15), a więc po jej spożyciu poziom cukru we krwi nie wzrośnie gwałtownie.

