Lepszy niż miód! Dietetyk mówi, co można z niego przygotować. Koniecznie spróbuj!

Miód powszechnie uważany jest za jeden z najzdrowszych produktów w naszej diecie. Ma wiele cennych właściwości — między innymi działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Jest bogaty w witaminy i minerały, dzięki czemu korzystnie wpływa na naszą odporność. Łagodzi kaszel i ból gardła, dlatego często wykorzystywany jest w domach jako naturalny sposób na przeziębienie. Chociaż miód ma wiele zalet, to wysoka zawartość cukru jest poważnym minusem.

Na co można zamienić miód?

Trzeba pamiętać, że głównymi składnikami miodu są cukry — fruktoza, sacharoza i glukoza. To sprawia, że jest on dość kalorycznym składnikiem. Do tego nadmiar cukru w diecie szkodzi zdrowiu.

Ciekawym, choć mało znanym zamiennikiem miodu, jest propolis, czyli kit pszczeli. Ten „skarb z ula” poleca w opublikowanym nagraniu dietetyk i naukowiec dr Bartosz Kulczyński. Propolis ma silniejsze właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne niż miód. Łagodzi stany zapalne gardła, wzmacnia odporność, a także działa skutecznie przy chorobach jelit i wrzodach. Wspiera również leczenie chorób reumatycznych, działa uspokajająco, pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze oraz poziom glukozy we krwi. Dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia stłuszczenia wątroby i wspomaga walkę z infekcjami wirusowymi.

Jak stosować propolis?

Propolis dostępny jest w różnych formach — surowy (bezpośrednio od pszczelarza) oraz farmakologiczny, czyli przetworzony i standaryzowany do celów spożywczych lub leczniczych. W przypadku surowego propolisu najczęściej przygotowuje się nalewkę. Dietetyk i naukowiec dr Bartosz Kulczyński podał przepis na taką nalewkę propolisową. Wystarczy połączyć spirytus z wodą w proporcji 3:1. Następnie zalewamy rozdrobniony kit pszczeli w stosunku 10:1 (płyn do propolisu). Mieszankę należy odstawić w ciemne miejsce na trzy tygodnie, codziennie wstrząsając ją minimum trzy razy dziennie.

Propolis można także żuć w małych ilościach, co wspomaga leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Odrobinę surowego kitu pszczelego można także dodać do owsianki lub smoothie. W przypadku chorych zatok zaleca się inhalacje z propolisu. Zdrowszą alternatywą dla miodu jest także pyłek pszczeli, choć nadal jest on mało popularny w Polsce. To naturalny produkt zbierany przez pszczoły z kwiatów. Jest znacznie cenniejszy pod względem odżywczym niż sam miód.

