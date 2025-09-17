Lubisz tę jesienną kawę? Ilość cukru cię przerazi! Dietetyczka mówi też o jej kaloryczności

Sezon na jesienną kawę właśnie się rozpoczął. Miłośnicy tego rodzaju napojów z pewnością są bardzo szczęśliwi. Poza wspaniałym smakiem mają one jednak sporo wad. Mowa przede wszystkim o ich kaloryczności i ilości dodawanego cukru. Taką jesienną kawę z najpopularniejszej sieciówki wzięła „pod lupę” ekspertka od zdrowego odżywiania.

Ile kalorii ma Pumpkin Spice Latte?

Dominika Hatala, która prowadzi na Instagramie konto „Dietetyk Powszechny”, oceniła kaloryczność dwóch sezonowych kaw ze Starbucksa: Pumpkin Spice i Tiramisu Velvet Flavour, oba w dużym rozmiarze. Okazuje się, że druga z kaw ma 375 kcal, 13 g tłuszczu i aż 10 łyżeczek cukru. Z kolei Pumpkin Spice Latte ma 395 kcal, 18 g tłuszczu i trochę mniej cukru – 9 łyżeczek, jednak nadal jest to zatrważająca ilość.

W mojej opinii obie opcje są bardzo słodkie i bliżej im do deseru niż do kawy, a ich kaloryczność jest zbliżona do małego posiłku – podsumowała ekspertka.

Jakiej kawy unikać?

Takie kawy, jak przedstawiła dietetyczka, są pyszne, jednak bardzo niezdrowe. Trzeba pamiętać o tym, że duża ilość cukru w diecie bardzo negatywnie wpływa na nasz organizm, może też prowadzić do cukrzycy typu 2, otyłości, próchnicy i wielu innych chorób. Warto więc unikać ich na co dzień. Oczywiście od czasu do czasu można sobie pozwolić na taką kawę, jednak nie powinno to być naszym częstym zwyczajem.

Żeby kawa była mniej kaloryczna, istotne jest, by zrezygnować z cukru. Zamiast tego wybierz słodziki takie jak stewia czy erytrytol. Nie dodawaj też smakowych syropów, na przykład czekoladowego czy waniliowego, które są prawdziwą bombą kaloryczną. Unikaj również takich dodatków, jak tłuste mleko czy bita śmietana. Wszyscy wiemy też, że pijąc kawę, często delektujemy się wtedy różnymi słodkościami – to jednak prosty sposób, by przybrać na wadze, więc zdecydowanie się tego wystrzegaj.

