Dieta Montignaca – ile można schudnąć, czy jest zdrowa, zasady

Dieta Montignaca (dieta MM) to jedna z wielu diet odchudzających. Jej stosowanie nie wymaga liczenia kalorii oraz eliminacji większości produktów spożywczych z codziennego jadłospisu. Dieta Montignaca nie jest restrykcyjną dietą, która może w krótkim czasie spowodować poważne niedobory żywieniowe i zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu. Zaletą jej stosowania jest brak zagrożenia związanego z niedożywieniem.

Jej twórca Michael Montignac nie był specjalistą od spraw żywienia, ale od czasów wczesnej młodości cierpiał z powodu nadmiaru kilogramów. W większości założeń dieta Montignaca jest zgodna z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania. Wyjątek stanowi konieczność rozłącznego spożywania węglowodanów i tłuszczów – zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania każdy posiłek powinien uwzględniać podstawowe składniki odżywcze – białko, węglowodany i tłuszcze – w odpowiednich proporcjach.

Ideą diety Montignaca jest rezygnacja ze spożywania produktów o wysokim indeksie glikemicznym (IG). Po ich zjedzeniu następuje nagły wzrost poziomu glukozy we krwi i wyrzut insuliny, co powoduje chwilowy przypływ energii, po którym następuje również gwałtowne pogorszenie się samopoczucia – pojawia się senność i uczucie głodu. Jeżeli poziom glukozy we krwi gwałtownie spada, to odczuwamy ochotę na słodkie pokarmy, co sprawia, że trudniej jest nam przestrzegać zasad zdrowej diety.

Ile można schudnąć na diecie Montignaca?

Odpowiednio skomponowany jadłospis pozwala chudnąć w I fazie diety (faza redukcji masy ciała) 1-2 kilogramy tygodniowo bez liczenia kalorii. Dieta Montignaca wymusza sprawdzanie indeksu glikemicznego (IG) spożywanych pokarmów, a także spożywanie odpowiedniej ilości białka, błonnika pokarmowego i zdrowych tłuszczów. Spadek masy ciała na diecie Montignaca jest możliwy, jeżeli zrezygnujemy z produktów, które gwałtownie podnoszą poziom glukozy we krwi oraz będziemy łączyć odpowiednie odżywianie ze zdrowym stylem życia.

Czy dieta Montignaca jest zdrowa?

Zanim przejdziemy do zasad diety Montignaca, warto dowiedzieć się, czy jest ona zdrowa. Dieta Montignaca nie jest zaliczana do grupy szkodliwych diet odchudzających. To dieta o niskim indeksie glikemicznym, która pozwala spożywać różnorodne posiłki i uniknąć uczucia głodu. Potwierdzono badaniami korzystny wpływ diety opartej o produkty, które mają niski indeks glikemiczny na zdrowie m.in. osób zagrożonych rozwojem cukrzycy typu 2.

Co więcej, dieta Montignaca w pozytywny sposób wpływa na profil lipidowy oraz funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, a także stan zdrowia osób, u których występują zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Produkty o wysokim indeksie glikemicznym nie sprzyjają zdrowiu – spożywane w nadmiarze, są jedną z przyczyn nadmiernego przybierania na wadze.

Mówi się, że dieta Montignaca to zdrowa dieta, która dostarcza do organizmu odpowiednią ilość składników odżywczych. Dzięki niej możliwa jest efektywna redukcja masy ciała, jednak... w celu utrzymania efektów odchudzania musimy do końca życia przestrzegać zasad II fazy tej diety (faza utrzymania efektów redukcji masy ciała).

Dieta Montignaca to nie tylko plan żywieniowy, ale także zdrowy styl życia. Komponowanie posiłków z uwzględnieniem indeksu glikemicznego pozwala wypracować zdrowe nawyki żywieniowe i utrzymać poziom glukozy we krwi na odpowiednim poziomie, co sprzyja nie tylko ogólnemu zdrowiu, ale także dobremu samopoczuciu. Trzeba wiedzieć, że zarówno przybieranie na wadze, jak i utrata zbędnych kilogramów w dużej mierze zależą od poziomu hormonów we krwi m.in. insuliny, dlatego przed przejściem na dietę odchudzającą warto skonsultować się z lekarzem i dietetykiem oraz wykonać niezbędne badania diagnostyczne, które pomogą wykryć ewentualne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu.

Zasady diety Montignaca?

Należy przyznać, że zasady w diecie Montignaca są bardzo proste. Dieta ta uwzględnia produkty o niskim indeksie glikemicznym, które nie powodują nagłych skoków poziomu glukozy we krwi.

Na diecie Montignaca spożywamy minimum 3 posiłki dziennie: śniadanie i kolacja to posiłki węglowodanowe, a obiad to posiłek tłuszczowy. Zgodnie z założeniami diety surowe owoce powinniśmy spożywać na czczo.

Co więcej, stosując dietę Montignaca powinniśmy spożywać białko w ilości 1 g na każdy kilogram masy ciała oraz około 40 g błonnika pokarmowego na dobę, pić około 2 litrów wody, unikać nasyconych kwasów tłuszczowych oraz produktów wysoko przetworzonych i pamiętać o aktywności fizycznej. Czy zasady w diecie Montignaca są proste? Każdy musi ocenić samodzielnie.

Jakie fazy ma dieta Montignaca?

Należy podkreślić, że zgodnie z zasadami tego sposobu odżywiani, dieta Montignaca ma dwie fazy. Pierwsza to faza redukcji masy ciała, a druga – faza utrzymania efektów redukcji masy ciała

Dieta Montignaca – I faza

Podczas pierwszej fazy diety Montignaca przykładowy jadłospis zawiera jedynie produkty, których indeks glikemiczny nie przekracza 35. Zaliczamy do nich chude produkty białkowe (mięso ryb i drobiowe) oraz rośliny strączkowe (np. fasolka szparagowa). Zakazane są produkty zbożowe z białej mąki, słodycze i wyroby cukiernicze, produkty wysokoprzetworzone, miód, niektóre owoce np. banany i warzywa o wysokiej zawartości skrobi np. ziemniaki. Unikać należy również suszonych owoców, przetworzonych mięs i wędlin, tłuszczów nasyconych, słodkich napojów owocowych i napojów gazowanych, słodzonych soków, kawy i alkoholu. Nie można łączyć węglowodanów i produktów tłuszczowych w jednym posiłku.

Pierwsza faza diety Montignaca trwa 90 dni. W tym czasie spadek masy ciała wynosi około 1-2 kg tygodniowo.

Dieta Montignaca – II faza

W II fazie diety Montignaca nie należy spożywać produktów o indeksie glikemicznym powyżej 50 oraz łączyć węglowodanów z tłuszczami. Druga faza diety MM powinna trwać do końca życia.

Jakie produkty o niskim indeksie glikemicznym pojawiają się w menu?

Podstawą diety Montignaca są produkty o niskim IG. Zatem przykładowy jadłospis zawiera m.in.: produkty zbożowe z nieoczyszczonej mąki np. pieczywo pełnoziarniste, razowy makaron, brązowy ryż, gruboziarniste kasze (np. kasza gryczana) oraz inne pełnoziarniste produkty zbożowe, a także chude mięso i chude ryby, chudy nabiał (np. jogurt naturalny), nasiona roślin strączkowych, surowe owoce i surowe warzywa. Źródłem wartościowych składników odżywczych przy równoczesnym niskim indeksie glikemicznym są także pestki i nasiona np. pestki dyni i nasiona słonecznika oraz niektóre orzechy. Stanowią one dodatek do potraw, np. nasiona słonecznika możemy jeść z jogurtem naturalnym. Uzupełnieniem diety są: oliwa z oliwek i oleje roślinne bogate w NNKT.

Wady diety Montignaca

Do głównych wad diety Montignaca zaliczamy przede wszystkim:



Konieczność kierowania się indeksem glikemicznym podczas doboru składników codziennego jadłospisu – indeks glikemiczny jest różny w zależności m.in. od stopnia dojrzałości owoców i metody obróbki żywności, co może utrudniać przygotowywanie posiłków i przestrzeganie zasad diety.

Konieczność unikania łączenia produktów węglowodanowych z produktami tłuszczowymi.

Rozbieżności dotyczące indeksu glikemicznego poszczególnych produktów spożywczych, które mogą utrudniać komponowanie menu.

Dla kogo dieta Montignaca?

Dieta Montignaca nie jest dietą restrykcyjną. Nie tylko dostarcza do organizmu ważne składniki odżywcze, ale także zapewnia uczucie sytości. Warto przed jej rozpoczęciem skonsultować się z lekarzem i dietetykiem. Żadnej diety odchudzającej nie należy stosować bez konsultacji ze specjalistą u dzieci, młodzieży, kobiet ciężarnych i karmiących piersią, seniorów oraz osób przewlekle chorych.

