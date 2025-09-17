Kocham ten deser! Syci, zachwyca smakiem i w kilka minut gasi głód. Wypróbuj przepis

Są takie przepisy, które od razu budzą emocje. Gdy pierwszy raz zobaczyłam recepturę na ten krem pomyślałam „niemożliwe, żeby to smakowało”. Z drugiej strony wiedziałam, że muszę go spróbować. Jak pomyślałam, tak zrobiłam i powiem wam jedno: byłam w ogromnym błędzie. Ten deser jest o niebo lepszy niż popularna nutella, a w dodatku nie rujnuje sylwetki i zdrowia. Wręcz przeciwnie – może wspomóc odchudzanie. Poleca go znana dietetyczka.

Jak zrobić zdrowy i szybki krem typu nutella?

Przepis na ten deser opublikowała w swoich mediach społecznościowych dr Paulina Ihnatowicz. Skład tego przysmaku mocno zaskakuje, bo jego „głównym bohaterem” jest ciecierzyca, produkt, który większość osób wykorzystuje do zrobienia dań wytrawnych. Jednak w przekąskach „na słodko” też świetnie się sprawdza. Sama niedawno zdążyłam się o tym przekonać. Robi się go bardzo prosto i szybko. Wystarczy zmiksować poszczególne składniki w blenderze, by uzyskać zdrową i sycącą „nutellę”.

Przepis: Krem czekoladowy z ciecierzycy Prosty i szybki deser na bazie paru składników. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 304 w każdej porcji Składniki 424 g ciecierzycy konserwowej

250 g daktyli

150 g masła migdałowego

240 ml mleka sojowego

55 g ciemnego kakao w proszku Sposób przygotowania Szykowanie składnikówCiecierzycę odcedź i przepłucz pod bieżącą wodą. Powtarzaj tę czynność do momentu aż pozbędziesz się całej piany. Łączenie składnikówPołącz wszystkie składniki w blenderze. PodawanieGotowy krem przełóż do słoika.

Ten krem doskonale sprawdzi się jako smarowidło do pieczywa. Można go również wykorzystać jako „nadzienie” do naleśników bądź gofrów. Co więcej, jeśli włożysz deser do zamrażarki na minimum dwie godziny, zmieni się w pyszne, zdrowe wysokobiałkowe lody czekoladowe.

Czemu ten krem czekoladowy może wspomagać odchudzanie?

Swoje cenne właściwości krem zawdzięcza głównemu składnikowi, czyli ciecierzycy. To bogate źródło białka i błonnika. Zapewnia uczucie sytości na długo, dzięki czemu zapobiega podjadaniu między posiłkami i sięganiu po niezdrowe przekąski pełne „pustych kalorii”, na przykład chipsy, ciastka czy batony. W dodatku usprawnia pracę jelit, poprawia stan mikrobioty i przyspiesza spalanie kalorii. Trzeba przy tym pamiętać, że nawet wartościowe słodkości spożywane w nadmiarze wywierają negatywny wpływ na organizm. Dlatego warto zachować umiar i zdrowy rozsądek.

