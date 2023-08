Pij napar z anyżu. Jest dobry na trawienie

Anyż to aromatyczna przyprawa, o intensywnym słodko-pikantnym smaku. Roślina pochodzi z Chin i Azji Południowo-Wschodniej, ma charakterystyczne owocostany, które składają się z trójkątnych łusek, tworzących kształt gwiazdy, stąd pełna jej nazwa anyż gwiaździsty. Jest wykorzystywana zarówno w gastronomii, jak i w medycynie naturalnej. Swoje działanie zawdzięcza zawartości aktywnych biologicznie związków, wśród nich anetolowi, który jest odpowiedzialny za charakterystyczny słodki aromat przyprawy. Napar z anyżu przyrządzisz bardzo łatwo.

Dlaczego warto pić napar z anyżu?

Anyż jest dobrym źródłem witamin z grupy B, witaminę C i A, które są dobrymi przeciwutleniaczami. Znajdziemy w nim też minerały, takie jak wapń, miedź, potas, żelazo, mangan, magnez i cynk. Anyżowi przypisuje się działanie wspomagające trawienie i niwelujące bóle żołądka oraz pobudzające apetyt. Łagodzi przebieg infekcji górnych dróg oddechowych, pomocny jest zwłaszcza w przypadku uporczywego kataru oraz kaszlu, gdyż wykazuje działanie przeciwzapalne. Napar z anyżu zalecany jest również osobom chorym na cukrzycę. Zawiera bowiem polifenole, które mogą wpływać na metabolizm glukozy i obniżać jej poziom we krwi. Może być stosowany u kobiet przy bolesnych miesiączkach, łagodzi też objawy menopauzy. Z anyżu pozyskuje się również olejek, który jest wykorzystywany w aromaterapii ze względu na właściwości relaksujące i odprężające.

Przepis: Napar z anyżu Najskuteczniej działa, gdy pijesz go kilka razy dziennie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 1-2 gwiazdki anyżu

szklanka wody Sposób przygotowania Przygotuj naparGwiazdki anyżu zalej szklanką gorącej wody. Zostaw pod przykryciem na 10 minut. Pij lekko przestudzonyNapar z anyżu najlepiej pić lekko przestudzony, małymi łykami.

Zastosowanie anyżu w kuchni

Anyż to przyprawa, która dodawana jest zarówno do słodyczy np. cukierków, pierniczków, ciasteczek, ale też dań mięsnych, ryb, zup oraz sosów, nadając im wyjątkowy smak jak i aromat. Anyż jest stosowany do produkcji likierów. Na jego bazie przygotowuje się anyżówkę – słodki likier lub wódka o wyrazistym smaku anyżu. W zależności od metody produkcji może zawierać od 25 do 50 proc. alkoholu. Anyżówka ma kilka odmian w zależności od kraju jej pochodzenia. W Grecji nazywana jest ouzo, w Turcji – raki, w Libanie – arak a we Włoszech – sambuca, a we Francji – pastis.

