Olej z ostropestu na problemy z wątrobą i nie tylko. Jak wprowadzić go do diety?

Olej z ostropestu wytwarzany jest w procesie tłoczenia na zimno ziaren ostropestu plamistego. Roślina ta, choć pochodzi z rodziny astrowatych, jest bardziej podobna do ostu. Niekiedy bywa nazywana świętym ostem. W Polsce rośnie powszechnie. Na łąkach możemy często zauważyć wysokie, fioletowe i łuskowate kwiaty, podobne do ostu. To właśnie ostropest plamisty, którego właściwości lecznicze, a szczególnie korzystny wpływ na wątrobę są znane już od starożytności. W średniowieczu pisała o nim w swym traktacie o ziołach słynna mniszka Hildegarda z Bingen. Obecnie wyciąg z ostropestu wykorzystywany jest w przemyśle farmaceutycznym do produkcji popularnych leków na wątrobę.

Prozdrowotne działanie oleju z ostropestu

Olej z ostropestu zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy E i K, ale przede wszystkim o jego niezwykłym charakterze decyduje zawartość sylimaryny, silnego przeciwutleniacza, który chroni i regeneruje wątrobę oraz działa przeciwzapalnie. Dzięki temu olej z ostropestu:

wspomaga leczenie chorób wątroby takich jak marskość wątroby oraz alkoholowa i niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby,

usuwa toksyny z organizmu, z uwzględnieniem alkoholu,

poprawia profil lipidowy poprzez obniżanie poziomu złego cholesterolu LDL,

wspiera mineralizację kości i zapobiega utracie masy kostnej, co szczególnie ważne jest dla kobiet w okresie menopauzy,

może zmniejszać ryzyko chorób otępiennych w tym choroby Alzheimera,

stosowany zewnętrznie wspomaga leczenie trądziku, oparzeń czy łuszczycy jak też poprawia wygląd włosów.

Jak włączyć olej z ostropestu do diety?

Olej z ostropestu ma słomkowy kolor i delikatny smak o lekko ziołowym aromacie. Jest smaczny i dlatego łatwo włączyć go do diety. Należy pamiętać jedynie, że nie nadaje się do smażenia i gotowania, gdyż temperatura zniszczy jego cenne właściwości. Można za to ciepłe jeszcze danie polać tym olejem po ugotowaniu np. dodać go do purée z ziemniaków, ugotowanej kaszy czy polać nim zupę. Szczególnie dobrze sprawdza się do dań warzywnych. Możemy dodać go do przygotowywanego sosu czy też bezpośrednio polać nim świeżą sałatkę, np. plastry pomidorów z cebulką. Łyżeczkę oleju można również dodać do ulubionej owsianki lub po prostu wypić w trakcie posiłku.

Choć nie istnieją dokładne badania, co do ilości zalecanego spożycia tego oleju na dobę, przyjmuje się, że nie należy przekraczać dawki 2-3 łyżeczek dziennie, czyli ok. 10 ml oleju z ostropestu. Zbyt duża dawka tego oleju może spowodować bowiem biegunki.

Uwaga! Olej z ostropestu nie jest zalecany dla dzieci poniżej 12 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących.

Olej z ostropestu należy przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 6 miesięcy. Olej przechowywany w lodówce może gęstnieć, lecz w żaden sposób nie wpływa to negatywnie na jego właściwości. Jeśli zostawimy go na chwilę w temperaturze pokojowej, nabierze znów płynnej konsystencji.

Czytaj też:

Ten olej ma dziwny smak, ale pomaga schudnąć przy Hashimoto. Tarczyca będzie zadowolona!Czytaj też:

Czy można smażyć na oliwie z oliwek? Eksperci nie mają wątpliwości

Źródła: