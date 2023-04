Czy można smażyć na oliwie z oliwek? Eksperci nie mają wątpliwości

Oliwa z oliwek, używana od wieków przez ludy śródziemnomorskie, jako pokarm, lek i kosmetyk jest też w centrum zainteresowań naukowych w ciągu ostatnich lat, a liczne badania potwierdziły jej walory zdrowotne. Dodatkowo dieta śródziemnomorska, powszechnie zalecana przez lekarzy i której podstawowym tłuszczem jest oliwa z oliwek, została wpisana przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego.

Oliwa z oliwek jest niezwykle zdrowa

Udowodniono, że spożycie dużej ilości oliwy z oliwek, jest jednym z czynników sprzyjających długiemu i zdrowemu życiu. Oliwa z oliwek zawiera bowiem wiele cennych polifenoli, o działaniu przeciwutleniającym w tym oleokantal, mający działanie antynowotworowe, przeciwbólowe i przeciwdziałające chorobie Alzheimera. Dodatkowo oliwa zawiera kwas oleinowy, który zmniejsza stany zapalne w organizmie i wspiera zdrowie serca poprzez redukcję ciśnienia i złego cholesterolu LDL. Najcenniejsza jest oliwa extra virgin, bo oznacza to, że była tłoczona na zimno i zachowuje najwięcej cennych składników.

Punkt dymienia w dużej mierze decyduje o wykorzystaniu tłuszczu

Najważniejszą kwestią do rozważenia, gdy mówimy o smażeniu na jakimś tłuszczu, jest określenie jego punktu dymienia. Jest to temperatura, w której tłuszcz, pod wpływem ogrzewania zaczyna wydzielać szkodliwe dla człowieka substancje w tym toksyczny akrylamid. Pojawia się wówczas dym i nieprzyjemny zapach. Tłuszcze, które mają niski punkt dymienia, nie nadają się do smażenia, bo po krótkiej chwili stają się pełne szkodliwych substancji. Należą do nich np. olej lniany czy olej z czarnuszki, które należy spożywać jedynie na zimno.

Smażenie na oliwie jest bezpieczne

Okazuje się, że oliwa z oliwek, szczególnie ekstra virgin ma bardzo wysoki punkt dymienia i jest bezpieczna nawet przy podgrzaniu jej do 190 stopni Celsjusza. Biorąc pod uwagę, że smażenie rozgrzewa olej do ok. 160 stopni, widzimy, że smażenie na oliwie z oliwek jest bezpieczne i jednocześnie zachowuje ona wiele właściwości korzystnych dla zdrowia.



Martin Grootveld, profesor na Uniwersytecie Montfort w Wielkiej Brytanii, który badał, jakie oleje są najlepsze do smażenia, poleca oliwę z oliwek do smażenia i gotowania:"ponieważ zawiera około 76 proc. kwasów tłuszczowych jednonienasyconych, 14 proc. nasyconych i tylko 10 proc. kwasów tłuszczowych wielonienasyconych. Kwasy tłuszczowe jednonienasycone i nasycone są znacznie bardziej odporne na utlenianie niż kwasy tłuszczowe wielonienasycone".

Warto jednak pamiętać, że częste spożywanie potraw smażonych, szczególnie w głębokim tłuszczu nie jest zalecanym sposobem przyrządzania posiłków, ze względu na dużą wartość kaloryczną. Dietetycy zalecają raczej duszenie potraw czy przyrządzanie ich w piekarniku lub na parze.

