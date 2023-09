Kawa po wietnamsku zyskuje popularność. Jak ją zrobić i pić?

Nie każdy wie, że Wietnam jest drugim po Brazylii producentem kawy na świecie. W 2022 roku w Wietnamie wyprodukowano prawie 20 proc. światowych zbiorów kawy, choć uprawę tej rośliny rozpoczęto tam dopiero w XIX wieku za sprawą kolonizujących ten kraj Francuzów. Ze względu na warunki klimatyczne w Wietnamie uprawia się głównie kawę odmiany robusta, która stanowi aż 95 proc. wietnamskich zbiorów. W odróżnieniu od uznawanej za finezyjną i delikatniejszą odmianę arabica, robusta ma intensywny, bardziej gorzki i kwaskowy smak, a jednocześnie zawiera więcej kofeiny w ziarnie. Wietnamczycy lubią spędzać czas w licznych kawiarniach, a podstawą kawy po wietnamsku jest oczywiście rosnąca w tym kraju robusta.

Jak zaparzyć kawę po wietnamsku?

Najlepiej serwować kawę po wietnamsku w szklance, gdyż kawa i skondensowane mleko przed wymieszaniem tworzą 2 oddzielne warstwy, co wygląda bardzo atrakcyjnie. Zwolenników ma również kawa po wietnamsku na zimno. Wystarczy dodać do niej 2-3 kostki lodu.

Przepis: Kawa po wietnamsku Najlepiej serwować kawę po wietnamsku w szklance, gdyż kawa i skondensowane mleko przed wymieszaniem tworzą 2 oddzielne warstwy, co wygląda bardzo atrakcyjnie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Wietnamska Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki mleko skondensowane słodzone ok. 1/3 szklanki

kawa mielona ok. 2 łyżki (15 g)

wrzątek ok. 150 ml Sposób przygotowania Wlej mleko skondensowane do szklankiDo szklanki wlej mleko skondensowane (ok. 1/3 szklanki). Jego ilość zależy od tego jak słodką kawę lubisz. Ustaw zaparzaczNa szklance ustaw zaparzacz Phin. Do pojemnika zaparzacza wsyp kawę i zalej małą ilością gorącej wody, aby kawa napęczniała. Następnie dolej wody aż do napełnienia pojemnika i przykryj pokrywką. Kawa będzie powoli sączyć się do szklanki, co zajmie ok. 5 minut. Podaj kawęZdejmij zaparzacz ze szklanki, wymieszaj kawę i ciesz się jej wyjątkowym smakiem.rnKawę można też przygotować na zimno. Wtedy do mleka na dnie szklanki dodajemy kilka kostek lodu i dalej postępujemy jak w powyższym opisie.

Dlaczego kawa po wietnamsku zyskuje popularność?

Kawa po wietnamsku gwarantuje wspaniałe doznania smakowe, dzięki połączeniu słodkiego, gęstego mleka skondensowanego z gorzkawą i aromatyczną kawą, najlepiej oryginalną wietnamską Trung Nguyen przygotowywaną z mieszanki wysokiej jakości ziaren odmiany robusta. Tradycyjny sposób palenia nadaje tej kawie wyjątkowy, intensywny smak. Wietnamczycy czasem prażą ją z winem ryżowym, szczyptą soli i masłem. Ten ostatni składnik jest powodem, dla którego ta kawa może mieć lekko oleistą konsystencję. Kawa Trung Nguyen dostępna jest w Polsce np. w sklepach internetowych oraz w specjalistycznych sklepach z kawą.

Kawa po wietnamsku jest przyrządzana przy użyciu specjalnego metalowego zaparzacza o nazwie Phin. To niewielkie urządzenie, działające na zasadzie przelewowej, a składające się ze spodka, pojemnika na kawę, sitka i pokrywki z dzióbkiem, nakłada się bezpośrednio na szklankę, dzięki temu przygotowanie kawy jest niezwykle proste. To urządzenie nadaje się do użycia w domu, ale również można zabrać je do pracy lub w podróż. Można kupić je przez Internet, a jego cena wynosi ok. 30 zł. Jeśli nie mamy specjalnego wietnamskiego zaparzacza do kawy, możemy przygotować kawę z takiego ekspresu, jakim dysponujemy.

Dlaczego warto pić kawę?

Kofeina zawarta w kawie pobudza i przyspiesza przemianę materii. Zawarte w niej polifenole mają z kolei działanie antyoksydacyjne, dzięki czemu kawa: działa pobudzająco, pomaga w koncentracji i polepsza pamięć. Wspomaga również zwalczanie chorób cywilizacyjnych w tym cukrzycy typu 2 oraz nowotworów.

