Dodaj do kawy dwa zdrowe składniki. Ten napój postawi cię na nogi

To kawa z masłem orzechowym i bananami. Można ją zrobić i podać na kilka sposobów. To idealny napój dla tych, którzy nie wyobrażają sobie poranka bez porcji kawy, ale jednocześnie mają problem ze zjedzeniem śniadania. Kawę w tej wersji można potraktować jak śniadanie.

Kawa z masłem orzechowym. Jak zrobić?

Potrzebujesz filiżankę mocnej, czarnej kawy, banana i łyżkę masła orzechowego (niesolonego i niesłodzonego). Wszystkie składniki trzeba dobrze zmiksować (najlepiej przy pomocy blendera) i gotowe. Ale nie jest to jedyna możliwość. Możesz znaleźć swoją ulubioną wersję kawy z masłem orzechowym. Możliwości jest wiele. Dla przykładu:

kawa z masłem orzechowym i ulubionym mlekiem,

kawa z masłem orzechowym, bananem i płatkami owsianymi,

kawa z masłem orzechowym, mlekiem i cynamonem,

kawa z masłem orzechowym, mlekiem migdałowym i czekoladą.

Ile kawy dziennie można wypić?

Zdrowotne właściwości kawy są potwierdzone naukowo. Najzdrowszą wersją kawy jest kawa czarna, bez żadnych dodatków, zwłaszcza typu słodkie syropy, cukier czy słodka śmietanka. – Kawa, dzięki zawartości różnych związków bioaktywnych, takich jak polifenole czy alkaloidy, jest napojem o właściwościach antyoksydacyjnych. Zwiększają one potencjał kawy w zapobieganiu rozwojowi wielu chorób, które znacząco obniżają jakość życia, również tych uznawanych za cywilizacyjne, jak cukrzyca czy otyłość – mówi cytowany w materiałach programu „Kawa i Zdrowie” prof. dr hab. Mirosław Jarosz, wieloletni Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia, obecnie Dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej i Stylu Życia Profesora Jarosza. Jak podkreśla, sięgając po kawę, warto stosować się do norm dotyczących jej umiarkowanego, dziennego spożycia, określonego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). To jest 3 do 5 filiżanek kawy dziennie.

