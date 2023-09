Czy kawa tuczy? Odpowiedź na to pytanie może zaskoczyć

Najważniejszy fakt: czarna kawa jest napojem niemal pozbawionym kalorii – jej wartość energetyczna to zaledwie 1-2 kalorie (mowa o porcji 100 ml). Mała czarna może więc być elementem zdrowej diety i sprzyjać odchudzaniu. Problem jednak polega na tym, że po taką kawę Polacy sięgają rzadko.

Kawa na diecie odchudzającej. Taka kawa tuczy

Najzdrowsza wersja kawy, czyli po prostu czarna kawa bez żadnych dodatków, to niekoniecznie coś, po co sięgamy najchętniej. Z danych przedstawionych przez ekspertów edukacyjnego programu "Kawa i Zdrowie" wynika, że ponad połowa pijących 2-3 kawy dziennie Polaków doprawia ją mlekiem lub cukrem, a jedna czwarta – śmietanką. Dodanie tylko jednej łyżeczki cukru zwiększa wartość energetyczną kawy o 40 kalorii, a kawa z cukrem i mlekiem w zależności od rodzaju mleka to nawet 70 kalorii.

Kawa z takimi dodatkami jak słodka śmietanka, syropy smakowe, bita śmietana czy lody to już prawdziwe bomby kaloryczne. Taką kawę najlepiej zafundować sobie jedynie okazjonalnie i potraktować po prostu jak dobry deser.

Kawa pomaga schudnąć

Sama kawa jest sprzymierzeńcem osób, które są na dietach redukcyjnych. Sama kofeina przyspiesza metabolizm nawet o ok. 10 proc. Jednocześnie kawa jest dobrym napojem dla osób, którym ciężko zmobilizować się do regularnych ćwiczeń: doda energii i dodatkowo wspomoże spalanie tłuszczu podczas wysiłku.

Kawa pomaga także zachować zdrową florę bakteryjną jelit, ze względu na zawartość polifenoli i prebiotyków. Jednocześnie ma działanie tonizujące na jelita. Mitem jest, że kawa podrażnia żołądek.

Według badań i zaleceń dietetycznych dla zdrowia i należy wypijać od 3 do 5 filiżanek kawy dziennie. Najlepiej jeśli jest to kawa czarna lub kawa ze zdrowymi dodatkami, które jej dodadzą smaku i aromatu: cynamonem, kardamonem czy gorzkim kakao.

