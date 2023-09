Czy można jeść dynię na surowo? Odpowiedź może niektórych zaskoczyć

Sezon na dynię właśnie trwa w pełni, rozpoczyna się on już na początku lipca i możemy się nim cieszyć aż do pierwszych przymrozków. Warzywo to można jeść na wiele sposób. Najpopularniejszym z nich jest zrobienie rozgrzewającej zupy z dyni, jednak nie tylko. Możecie też przyrządzić puszyste ciasto. Ciekawym pomysłem jest też przygotowanie budyniu dyniowego lub wrzucenie jej do sałatki. Koniecznie sprawdźcie też, jak obrać i pokroić dynię.

Czy można jeść dynię na surowo?

Zazwyczaj spożywamy dynię w różnych potrawach dopiero po obróbce termicznej. Wiele osób może jednak zastanawiać się, czy można jeść dynię na surowo. Nic nie stoi na przeszkodzie, by to robić – surowa dynia jest jadalna, smaczna i do tego też zdrowa. Nie należy jednak robić tego w przypadku każdej dyni. Na surowo możecie jeść przede wszystkim miąższ z dyni:



piżmowej,

pienna lunga,

muscat de Provence.

Pamiętajcie jednak, że nie wszystkie gatunki dyni są jadalne, ponieważ spożywanie niektórych z nich może powodować dolegliwości żołądkowe. Które części dyni można jeść na surowo? Poza miąższem jadalnym składnikiem tego warzywa są również pestki. Przed konsumpcją należy je jednak wysuszyć – w tym celu wystarczy, że pozostawicie je na 2-3 dni w ciepłym i suchym miejscu.

Dynia na surowo – jaką wybrać?

Jeśli chcecie zjeść dynię na surowo – warto zwrócić też uwagę na kilka elementów dotyczących jej wyglądu. Musi mieć dobrze napiętą skórkę, która jest pozbawiona wgnieceń. Dodatkowo – gdy w nią uderzycie, to powinna wydać głuchy, stłumiony dźwięk. Z kolei po powrocie do domu, przekrójcie dynię i upewnijcie się, że jej miąższ nie jest wysuszony ani pomarszczony.

Gdy kupicie już dynię – przechowujcie ją w domu w ciemnym i suchym miejscu. Wtedy jest duża szansa, że w takich warunkach przetrwa ona nawet miesiąc. Gdy już pokroicie dynię – możecie schować ją do lodówki (najlepiej do szuflady na warzywa). Wtedy musicie ja spożyć w ciągu kilku kolejnych dni. Miąższ surowej dyni jest dość twardy, dlatego najlepiej jest jeść go w rozdrobnionej postaci. Surowa dynia ma też nieco inny smak niż ta pieczona czy gotowana – jest mniej słodka i może posiadać orzechowe nuty.

Dlaczego warto jeść dynię?

Dynia króluje podczas jesieni na polskich stołach. Dlaczego warto ją jeść? Powodem jest nie tylko jej świetny smak. Jej wielkim plusem jest niska kaloryczność, ale też ogrom wartości odżywczych oraz witamin. Jest także bogata w błonnik, który reguluje pracę jelit, dlatego dobrze sprawdzi się w diecie osób, które aktualnie starają się zgubić nadprogramowe kilogramy.

Zawiera też przeciwutleniacze (alfa-karoten, beta-karoten i beta-kryptoksantyn), które mogą neutralizować wolne rodniki, hamując je tym samym przed uszkodzeniem komórek, a w konsekwencji – przyczyniając się do ochrony przed rozwojem nowotworów. Dynia jest również dobrym źródłem potasu oraz witaminy A i C, które wzmacniają układ odpornościowy.

