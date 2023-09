Jak obrać i pokroić dynię? Praktyczne i szybkie sposoby

Jesień jest czasem, kiedy dojrzewają bardzo lubiane warzywa. Sezon na dynię właśnie się rozpoczął. Można z niej przygotować wiele różnych, pysznych potraw. Co zrobić z dyni? Jednym z popularnych, jesiennych przysmaków jest puszyste ciasto dyniowe, ale możecie przyrządzić też smoothie z dyni lub placki ziemniaczane z dynią. Przy rozpoczęciu przygotować do którejś z tych potraw wiele osób ma jednak problem z tym, w jaki sposób powinno się obrać i pokroić dynię. Wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne.

Jak obrać i pokroić dynię?

Większość odmian dyni wymaga obrania ze skóry przed spożyciem, ponieważ jest ona zbyt twarda. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Najpopularniejszy z nich to podzielenie tego warzywa na mniejsze kawałki. Użyjcie do tego dużego i dobrze naostrzonego noża. Najpierw odetnijcie nim końcówki warzywa, a następnie wydrążcie dynię. Usuńcie ze środka wszystkie pestki (możecie do tego użyć łyżki), a później pokrójcie dynię na grube paski i odetnijcie skórę (jeśli skóra jest dość cienka, możecie to zrobić obieraczką do warzyw).

W przypadku dojrzałych dyń, które mają wyjątkowo twardą skórę – najpierw musicie podzielić je na kawałki, usunąć pestki, a następnie włożyć na chwilę do piekarnika. Pieczcie taką dynię w temperaturze 180 stopni przez około 30 minut (lub do momentu aż miąższ będzie miękki). Następnie wyjmijcie ją z piekarnika i przełóżcie do naczynia, w którym będzie mogła ostygnąć. Miąższ takiej podpieczonej dyni bez trudu oddzielicie od skóry za pomocą łyżki.

Czy każdą dynię trzeba obierać ze skóry?

Dużo osób zadaje sobie pytanie, czy każdą dynię trzeba obierać ze skóry. Okazuje się, że nie. Zależy to od grubości skórki dyni. Są odmiany dyni, których skórka po obróbce cieplnej staje się miękka i smaczna. Takie dynie w całości możecie użyć do przyrządzenia różnego rodzaju potraw – na przykład jako dodatek do gotowanych i pieczonych dań. Są też idealne do przyrządzenia „miksowanych” specjałów, takich jak krem dyniowy, dżemy czy placuszki.

Jedną z odmian dyni, której nie trzeba obierać ze skórki, jest dynia hokkaido, która jest wyjątkowo miękka i delikatna. Do dyń, których skórka jest jadalna, zaliczają się także następujące odmiany:



piżmowa,

kabocha,

delicata,

mandaryn.

Jakie potrawy przygotować z dyni?

Jest wiele pomysłów na proste dania z dyni. Można na przykład upiec ją z ziołami i serem, ale to nie koniec. Cała rodzina z pewnością pokocha również leczo z dyni lub dyniowe spaghetti. Możecie też postawić na słodkie przekąski takie jak ciastka lub muffinki z tego warzywa. Bardzo oryginalną opcją jest też zrobienie frytek z dyni lub pasztetu – z pewnością te dania zrobią furorę na stole.

Dynia jest dobra na odchudzanie i nie tylko. Dlaczego warto ją jeść?

Dieta na jesień. Co jeść, aby poprawić odporność organizmu?