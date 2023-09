Puszyste ciasto z dyni – przepis. Zobacz, jaką dynię wybrać

Dynia ma szerokie zastosowanie w kuchni, m.in. doskonale nadaje się do różnego rodzaju wypieków. Można jej użyć do przygotowania bułeczek, muffinków, czy placuszków. Polecamy też, by upiec pyszne ciasto z dyni. Robi się je bardzo szybko, ponieważ nie wymaga wcześniejszego pieczenia dyni. Wystarczy obraną ze skóry surową dynię pokroić na kawałki i zblendować. Dodatkowym atutem ciasta, na które podajemy przepis, jest to, że nie trzeba dodawać do niego cukru. Zastępujemy go bananami. Jest to zdrowa wersja deseru, biorąc pod uwagę również prozdrowotne zalety dyni.

Przepis: Ciasto z dyni Dla osób dbających o linię. Bez dodatku cukru. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 20 Składniki 250 ml oleju rzepakowego,

300 g (2 sztuki) bananów,

4 duże jajka,

350 g miąższu dyni,

50 g pokrojonych drobno orzechów włoskich,

300 g mąki owsianej lub zmielonych płatków owsianych,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

ewentualnie pestki z dyni, płatki migdałowe, orzechy do posypania Sposób przygotowania Przygotuj dynięNa początek dynię obrać i drobno pokroić. Połącz składnikiNastępnie do naczynia blendera wlać olej, dodać banany (zastępują cukier), jajka i dynię. Zmiksować w blenderze kielichowym do uzyskania gładkiej masy. Bezpośrednio do mieszanki przesiać mąkę owsianą (lub zmiksowane płatki owsiane) i proszek do pieczenia. Wymieszać razem z drobno pokrojonymi orzechami tylko do połączenia się składników. Upiecz ciastoFormę o średnicy 25 cm wyłożyć papierem do pieczenia, sam spód. Do formy przelać ciasto. Na wierzchu posypać je orzechami, płatkami migdałowymi i pestkami z dyni. Piec w temperaturze 170 stopni Celsjusza, przez około 40 minut lub do tzw. suchego patyczka.

Jaką dynię wybrać na ciasto?

Istnieje wiele odmian tego owocu, który potocznie uważany jest za warzywo. Do najczęściej spotykanych odmian dyni należą: dynia hokkaido, makaronowa, japońska oraz piżmowa. Ciasto można upiec z każdego rodzaju dyni, chociaż najlepiej sprawdzają się słodkie odmiany. Ciasto dobrze smakuje z ciemnopomarańczowej dyni hokkaido o złotym miąższu. Jest to jedyny rodzaj dyni, który ma tak miękką skórkę, że można nawet jej nie obierać. Należy wtedy pamiętać o dokładnym jej wyszorowaniu. Do wypieków zalecane są również, ze względu na słodkawy smak: dynia piżmowa, która kształtem przypomina gruszkę i najsłodsza z dyń – japońska kabocha –ciemnozielona z zewnątrz o pomarańczowym wnętrzu.

Dlaczego warto jeść dynię?

Dynię warto wprowadzić do swojego jadłospisu i nie tylko ze względu na jej walory smakowe, ale również na wartości odżywcze i korzystne działanie dla zdrowia. Zalet jedzenia dyni jest mnóstwo, warto wspomnieć choćby o tym, że wzmacnia odporność, poprawia wzrok, a nawet zmniejsza poziom cholesterolu. Ważne jest również to, że swoich wartości nie traci pod wpływem obróbki termicznej. Dynia jest ponadto niskokaloryczna, a dzięki zawartości błonnika sprzyja odchudzaniu.

