Pigwowiec do herbaty. Jak go przygotować?

Lubisz dodawać cytrynę do herbaty? Owoce pigwowca posmakują ci jeszcze bardziej. Rosną na dosyć rozłożystych krzewach. Najlepiej zbierać je wtedy, gdy opadną na ziemię. Owoce pigwowca są małe, okrągłe (przypominają małe jabłka), twarde i bardzo aromatyczne. Mają ciekawy, kwaskowaty smak i żółty kolor. Nie należy ich mylić z owocami pigwy. Te mają większe rozmiary, przypominają gruszki i rosną na drzewach. Ich charakterystyczną cechą jest woskowata, lepiąca skórka oraz neutralny smak. Owoce pigwy podczas gotowania z dodatkiem cukru nabierają czerwonej barwy.

Owoce pigwowca do herbaty – jak je przygotować?

Istnieje wiele różnych sposobów na przygotowanie owoców pigwowca do herbaty. Możesz je pokroić na plasterki, posypać odrobiną cukru i odstawić na kilka minut. Pamiętaj, by wcześniej usunąć z nich pestki i gniazda nasienne. Gdy puszczą sok, dodaj parę kawałków do napoju (wedle uznania). Chcesz cieszyć się ich pysznym smakiem również zimą? W takim razie postaw na przetwory, na przykład syrop z owoców pigwowca.

Przepis: Syrop z owoców pigwowca syrop z owoców pigwowca Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 1 Składniki 1 kg owoców pigwowca

1 kg cukru Sposób przygotowania Przygotowanie owoców pigwowcaOwoce pigwowca umyj, obierz ze skóry i usuń z nich pestki oraz gniazda nasienne. Następnie pokrój owoce na plasterki lub mniejsze kawałki. Przygotowanie syropuUkładaj kawałki owoców pigwowca w słoiku. Utwórz z nich warstwy i każdą zasyp cukrem. Wypełnione naczynie zakręć i odstaw w chłodne, zacienione miejsce. Gdy owoce puszczą sok, możesz odlać go do butelek (opcjonalnie). Przechowywanie syropuOtwarty syrop przechowuj w lodówce.

Owoce pigwowca mają cenne właściwości

Owoce pigwowca wspaniale smakują i rozgrzewają. Warto włączyć je do jadłospisu, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Zawierają bowiem związki fenolowe, które wzmacniają układ immunologiczny i wspomagają organizm w walce z infekcjami. Przeprowadzone badania dowiodły, że polifenole wykazują również działanie przeciwbakteryjne. Hamują namnażanie się patogenów i zwalczają wolne rodniki, czyli reaktywne formy tlenu. Gdy jest ich za dużo, prowadzą do powstania stresu oksydacyjnego, który z kolei przyczynia się do rozwoju różnego rodzaju schorzeń (w tym nowotworów) i szybszego starzenia się skóry.

Owoce pigwowca mają w swoim składzie również duże ilości błonnika, czyli tak zwanych włókien pokarmowych. Nie ulegają one trawieniu i mają zdolność wiązania wody, dzięki czemu treść w żołądku pęcznieje, zapewniając uczucie sytości na dłużej. Jednocześnie błonnik pokarmowy drażni ściany jelit, usprawniając ich perystaltykę. W rezultacie przyspiesza proces przemiany materii i usuwania toksyn z organizmu. Zapobiega dolegliwościom gastrycznym (na przykład wzdęciom czy biegunkom).

