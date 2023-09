Konfitura z pigwy z cynamonem i goździkami. Przepis

Pigwa to jeden z najstarszych gatunków drzew owocowych uprawianych przez człowieka. Była ceniona już w czasach antycznych, zwłaszcza w Grecji. Rośnie również w Polsce. Jej owoce kształtem przypominają jabłka i gruszki. Ze względu na mało soczysty i bardzo twardy miąższ oraz kwaśny smak nie nadają się do spożycia na surowo, jednak świetnie sprawdzają się w przetworach. Dojrzewają od początku września aż do listopada i wtedy jest najlepszy czas, żeby przygotować z nich pyszną konfiturę. Można wykorzystać ją nie tylko do smarowania pieczywa, ale również jako nadzienie do ciast i rogalików, dodatek do deserów, herbaty czy deski serów. Przygotowanie jej nie jest trudne.

Przepis: Konfitura z pigwy z cynamonem i goździkami Najlepsza jest z dojrzałych owoców. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 20 Składniki 1 kg owoców pigwy (waga po wycięciu gniazd nasiennych)

1 kg cukru (można najpierw dać pół kilograma i dosypać więcej później do smaku)

1-2 szklanki wody

2 laski cynamonu ( lub 0,5-1 łyżeczka mielonego cynamonu)

4-5 goździków

ew. starta skórka z 1 cytryny lub sok Sposób przygotowania Przygotuj owocePigwę umyj, przekrój na pół, wykrój gniazdo nasienne i pokrój owoc w grubą kostkę. Umieść owoce w sporym garnku, dodaj cukier, zamieszaj. Dodaj wodę, cynamon i goździki. Ugotuj owoceGotuj owoce na małym ogniu 1-2 godz., aż mocno zmiękną (w trakcie gotowania zmienią kolor na lekko pomarańczowy). Pod koniec gotowania można też dodać do nich skórkę startą z cytryny lub wyciśnięty z niej sok. Przełóż do słoików i pasteryzujKonfiturę przełóż do wyparzonych słoików. Pasteryzuj słoiki w gotującej się wodzie (przez 10-15 minut) albo piekarniku nagrzanym do 120 st.C, przez pół godziny. Odstaw do ostudzeniaSłoiczki ustaw do góry dnem i przykryj ciepłym ręcznikiem do ostudzenia.

Dlaczego warto zrobić konfiturę z pigwy z cynamonem i goździkami

Owoce pigwy mają wiele właściwości odżywczych. Zawierają dużo witaminy C, kilkakrotnie więcej niż cytryna. Ich spożycie wzmacnia system odpornościowy oraz neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników, zapobiegając powstawaniu wielu groźnych chorób, w tym nowotworów. Owoce są też dobrym źródłem witamin z grupy B wspierających funkcjonowanie układu nerwowego. W owocach pigwy znajdziemy cenne dla organizmu minerały, wśród nich: wapń, potas, żelazo, magnez i fosfor. Dostarczają rozpuszczalnego błonnika – pektyn, które obniżają ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Posiadają też naturalne właściwości zagęszczające i emulgujące, dzięki czemu z pigwy można wytwarzać wyśmienitą konfiturę.

Korzystne dla smaku konfitury, ale też dla zdrowia jest dodanie do niej przypraw: cynamonu oraz goździków. Cynamon rozgrzewa, ale poprawia też metabolizm. Wspiera układ immunologiczny w walce z infekcjami oraz wzmacnia pracę układu pokarmowego. Goździki dodają konfiturze aromatu, wzbogacając ją o pikantną nutę. Dodatkowo mają działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, antybakteryjne i antynowotworowe.

